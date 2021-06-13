ASAT 111 yeni içme suyu deposu yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 111 adet yeni içme suyu deposu yapıyor. Şu ana kadar 39 deponun yapımı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaklaşık maliyeti 14 Milyon TL olan yatırım kapsamında 111 adet içme suyu deposu yapılıyor.Antalya genelinde merkez ve ilçeler dahil muhtelif bölgelerde içme suyu depoları ve bunlara bağlı sanat yapılarının inşası için başlatılan çalışmalar ile Konyaaltı, Demre, Kaş, Kemer, Kumluca ve Manavgat’ta 39 depo tamamlandı. Yeni yapılan 14 içme suyu deposunun ise tüm bağlantıları bitirilerek işletmeye alındı. Halihazırda pek çok vatandaş yeni depolardan hizmet alabiliyor. Yapımı tamamlanan depoların bağlantı çalışmaları sürüyor.



“Mağduriyet gideriliyor”

İhtiyaç duyulan değişik noktalara kurulan içme suyu depoları ve suyu yüksek seviyelere basan terfi merkezleri sayesinde bugüne kadar şebeke suyu kullanamayan ücra mevkilerdeki vatandaşların mağduriyetleri son buluyor. Ayrıca yetersiz su veya düşük basınç sıkıntısı yaşayan pek çok abonenin sorunu da çözüme kavuşuyor. Yeni depoların yapımları devam ederken bir yandan gerekli kontrolleri sağlanarak bağlantıları kurulmaya devam ediyor. Sayısı artırılan yeni içme suyu depoları vatandaşlara suyun en kısa yoldan bol, sağlıklı ve kesintisiz şekilde ulaşması anlamına geliyor.

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