9'uncu katta 'tehlikeli' temizlik

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da 15 katlı binanın 9'uncu katında balkondaki korkulukların dışına çıkarak camı temizleyen kadın, korkuttu.

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde 15 katlı bir binanın 9'uncu katında temizlik yapan kadın, görenleri endişelendirdi. Korkuluk dışına çıkıp balkon camını silen kadın hiçbir güvenlik önlemi almadan temizlik yaptı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesine aldırmadan camları silen kadın, daha sonra balkonun içini temizledi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-06-13 12:30:27



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