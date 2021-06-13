Küçük Duru'nun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

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Bülent TATOĞULLARISüleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, halasıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duru Akça'ya (6) çarparak ölümüne neden olan sürücü Berna Yıldırım Başak, tutuklandı.

Kaza, cuma akşamı, Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden çıkan Duru Akça, yaya geçidine geldi. Halayeğen yolun karşısına geçmeye çalışırken, 2 araç durmasına rağmen Berna Yıldırım Başak, kullandığı otomobille durmayıp, Duru Akça'ya çarptı. Ağır yaralanan Duru, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen Duru Akça yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Berna Yıldırım Başak gözaltına alındı.

Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi, dün Ermenek Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Berna Yıldırım Başak ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARISüleyman EKİN

2021-06-13 13:33:58



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