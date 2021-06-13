Atatürk Orman Çiftliği’ne karpuz ve kavun ekildi

Kepez Belediyesi, Antalya Orman Çiftliği’ne karpuz ve kavun ekti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, ekim çalışmalarına katılarak karpuz, kavun fidelerini toprakla buluşturdu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün talimatıyla Antalya Orman Çiftliği’nde karpuz ve kavun ekimine başlandı. Ekim öncesi toprak sürülerek, havalandırıldı ve ardından da sulama sistemi döşendi. Toprak suyla buluşturulduktan sonra, karpuz ve kavun ekimine hazırlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, buğday ekimi ve hasadında olduğu gibi karpuz ve kavun ekimine de katıldı.



“Atıl bir alanı tarıma kazandırdık”

Kepez Belediyesi’nin özellikle ‘Orman Çiftliği Projesi’ ile birlikte tarımda yeni farkındalıklara sayfa açmaya devam ettiğini belirten Tütüncü, “Orman çiftliğimiz 200 dönüm atıl bir alanın tarıma kazandırılması, taşlık, çalılık bir alanın ihya edilmesi ve sonra buranın ürünlerle buluşturulması, ürünlerin hasat edilmesi, hasat edilen ürünlerin çeşitli yerlerde hayatın çeşitli alanlarında hemşerilerimizle paylaşılması ile bambaşka bir farkındalık merkezi haline geldi. Burada buğday hasadımızı gerçekleştirdikten sonra, yaz sezonunda da bu arazileri değerlendirelim istedik. Yeni bir sayfa daha açtık. Aslında bu yaz sezonunda ekibimiz yeni bir farkındalığa vesile oldu. Bu topraklar su ile buluşturuldu, su ile buluşturulan topraklar karpuz ve kavun fideleri ekilmek suretiyle yaza hazırlandı. Burası yaz boyunca da hemşehrilerimize ürün sağlayacak bir tarım merkezi haline geldi. Şimdi sezon sonunda elde ettiğiniz ürünü yine burada hemşerilerimize paylaşacağız” diye konuştu.



“Bu topraklar bire bin veren topraklar”

Toprakların bereketinden bahseden ABaşkan Tütüncü, “Tarımsal üretimin çok önemli olduğunun altını çizmeye devam edeceğiz. Orman Çiftliğimiz, farklı projelerle, farklı ekim sezonlarında hemşehrilerimize bereket olmaya devam edecek. Biz buradan elde ettiğimiz ürünleri de sosyal içerikli projeler çerçevesinde hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu çiftliği ürünleri sosyal yardım kampanyalarımızın, ya da sosyal desteklerimizin en önemli membalarından da birisi haline gelecek. Bundan dolayı büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Arkadaşlarımdan hububatı kaldırınca yerine yaz ekimi yapmalarını istemiştim. Bunun en önemli sebebi de bu toprakların su ile buluşturulmasıydı. Buranın sulama sistemi de yapıldı. Buraya su da getirildi, enerji de getirildi” dedi.



“Amacımız örnek olmak”

Amaçlarının örnek olduğunu söyleyen Tütüncü, “Amacımız o değil. Kamu idareleri, belediyeler, özellikle yerel yönetimler kaynaklarını ortaya çıkarmalı ve vatandaşını örnek olmalıdır. Aslında Orman Çiftliği projemizin kalbindeki zihniyet, mantık, düşünce bu idi. Tarıma farkındalık meydana getirmekti. Topraklarımızı ekersek ürün devşiririz. Bu üründe hepimize yeter. Bu bereketli topraklar asla boş kalmamalı” ifadelerini kullandı.



“Öğrenciler gelecek”

Antalya Orman Çiftliği’nde ekilen karpuz, kavun tarlalarının bu yıl öğrenciler tarafından ziyaret edileceğini belirten Tütüncü, “Şehrimizin öğrencileri buraya gelerek kavun ve karpuzun nasıl yetiştirildiğini, bir çiftlik ortamının nasıl olduğunu görecekler. Bu da onlar için güzel bir gezi olacak” diye konuştu.

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