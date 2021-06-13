Antalya'da sahillerde turist yoğunluğu

Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kısıtlamadan muaf olan turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olarak kaydedildi. Güneşli havayı fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf tutulan turistlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Rüzgarlı hava ve denizdeki dalgaya rağmen

sahilde yer yer yoğunluk gözlemlendi. Sahile gelen turistlerin bazıları güneşlendi, bazıları dalgalar eşliğinde yüzdü. Her zamanki gibi denizin keyfini en çok çocuklar çıkardı. Normal günlerde yoğunluk olan sahillerin turistlere kaldığı görüldü. Bazı turistler ise varyanttaki seyir terasından sahili izledi.



"Antalya bugün sessiz"

Hollanda’dan Antalya’ya tatile gelen Sebahat Turhan, “1.5 ay Antalya’da kalacağım. Antalya çok güzel, bugün hem sessiz. Bugün bize kalmış gibi, inşallah diğer günler de tüm insanlarımız yararlanır. Bugün denize girmeyeceğim ama sahil boyu yürüyüş yapacağım. Sakinliği değerlendireceğim” dedi.

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