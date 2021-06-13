Muhtar, tabancasını temizlerken eşini öldürdü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, tabancasını temizlerken kazara eşi Aysel Kara'yı vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Kara'nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Kara, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-06-13 16:05:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.