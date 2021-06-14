OSB’den Makedonya’ya ticaret köprüsü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB’den Makedonya’ya ticaret köprüsü

İHA

Makedonya Türkiye Ticaret Odası'nı ziyaret eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Gevgeli'deki serbest bölgenin sunduğu fırsatları değerlendirmek ve iki ülke arasındaki ticareti artırmak için Bölge sanayicilerini kapsayan bir heyet programı düzenleyeceklerini söyledi.

OSB’den Makedonya’ya ticaret köprüsü

Makedonya Türkiye Ticaret Odası’nı ziyaret eden Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Gevgeli’deki serbest bölgenin sunduğu fırsatları değerlendirmek ve iki ülke arasındaki ticareti artırmak için Bölge sanayicilerini kapsayan bir heyet programı düzenleyeceklerini söyledi.
Ticari iş birlikteliklerini değerlendirmek üzere Balkan ülkelerinde temaslarda bulunan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) yetkilileri ile bir araya geldi. MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski’yi ziyaret eden Başkan Bahar’a, kardeşi ve şirket ortağı Berkay Bahar eşlik etti. Başkan Ademoski’nin MATTO tarafından sürdürülen çalışmalar, Kuzey Makedonya’nın sunduğu yatırım fırsatları ve Yunanistan sınırındaki Gevgeli’de bulunan 50 hektar büyüklüğündeki serbest bölge hakkında bilgilendirme yaptığı görüşmeye MATTO Başkan Yardımcısı, Halk Bank İcra Kurulu Üyesi Buket Gerecçi, Yönetim Kurulu Üyesi Slobodan Traykov ve Denetleme Kurulu Üyesi Adnan Akşar’da katıldı.

“Yatırım daveti”
Serbest bölgenin 50 hektarlık alanının genişletilerek Türkiye’den gelecek yatırımcılara rezerve edileceğini ve özellikle Türk yatırımcılara önemli destekler sağlanacağını belirten MATTO Başkanı Ademoski, Antalyalı sanayicilere yatırım davetinde bulundu. Serbest bölgenin, Antalya OSB sanayicileri tarafından Balkanlara ve Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen ihracatı artırmada önemli bir üstünlük sağlayabileceğine vurgu yapan Başkan Bahar, Antalya OSB bünyesinde oluşturacakları çalışma grubu ile süreci yakından takip edeceklerini ve Bölge sanayicilerinden oluşan bir heyet ile Kuzey Makedonya’ya ticaret heyeti programı düzenleyeceklerini ifade etti.

“Yeni fırsatlar”
Heyet programı kapsamında Antalya OSB sanayicileri ile Makedon iş insanlarının yüz yüze görüşmeler yapıp yatırım, ortaklık ve iş birlikteliği olanaklarını değerlendirecekleri bir toplantının da organize edileceğini aktaran Bahar, “Kuzey Makedonya’ya ihraç ettiğimiz başlıca ürünler arasında turunçgiller, tekstil, beyaz eşya, mobilya ve metal gibi ürünler gelmektedir. Antalya OSB’de söz konusu ürünlerin üst segment üretimini yapan birçok firmamız bulunmaktadır. Gevgeli’de kurulan serbest bölge ise Avrupa ülkelerine yakınlığı ile Türk firmalarına ihracatta önemli bir lojistik avantaj sağlayacak konumdadır. Ayrıca burada yatırımcılara sunulacak destekler ve Balkan ülkelerinin Türk ürünlerine olan ilgisi, Antalya OSB sanayicilerine yeni fırsatların ve yeni ihracat pazarlarının kapılarını aralayacak potansiyele sahiptir. Kardeş Makedonya ile ilişkilerimizi bir üst kademeye taşımanın, her anlamda iki ülkeye de artı değerler katacağı açıkça görülmektedir. Tüm bu fırsatları yerinde görmek ve incelemek için en kısa sürede sanayicilerimiz ile birlikte Sayın Ademoski’nin misafiri olup, kapsamlı bir ticaret heyeti programı organize edeceğiz. Hemen akabinde de MATTO’yu ve iş insanlarını Antalya’mızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamada drifte 10 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada drifte 10 bin TL ceza
Yaban domuzu sürüsü dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Yaban domuzu sürüsü dron ile görüntülendi
Motosiklet arkasında oturan kadından ‘pes’ dedirten davranış 10 yaşındaki kızını eline alarak dizinin üzerinde seyahat ettirdi
YEREL HABERLER Motosiklet arkasında oturan kadından ‘pes’ dedirten ...
Antalya'da uluslararası iki zirve
YEREL HABERLER Antalya'da uluslararası iki zirve
Kiraz üreticisi pazar için destek bekliyor
YEREL HABERLER Kiraz üreticisi pazar için destek bekliyor
Yeni Emek ve Erenköy’e kapalı pazar yapılacak
YEREL HABERLER Yeni Emek ve Erenköy’e kapalı pazar yapılacak
Oksijen deposu ormanda çam ağaçlarından toplanıp kaynatılıyor, kilogramı 100 TL'den satılıyor Her derde şifa bağışıklık deposu çam kozalağı pekmezi 8 saat odun ateşinde kaynatılıp küçüklerinden reçel büyüklerinden pekmez yapılıyor
YEREL HABERLER Oksijen deposu ormanda çam ağaçlarından toplanıp ...
Engelli çocuklara terapi akvaryumu
YEREL HABERLER Engelli çocuklara terapi akvaryumu
Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi Otomobilin kapısı açık halde yapılan drift yürekleri ağızlara getirdi
YEREL HABERLER Drift yaparken köpeği görüp kontrolden çıktı, duvara ...
Pandemi döneminde Anadolu propolisi ile D3, K2 vitamini tüketim tavsiyesi
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Anadolu propolisi ile D3, K2 ...
Okulu, altın kemerin sahibi oldu
YEREL HABERLER Okulu, altın kemerin sahibi oldu
Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu kapladı
YEREL HABERLER Fabrikanın asit tankı patladı, gökyüzünü asit bulutu ...
Fabrikanın kimyasal madde tankından sızıp havayla karışan nitrik asit gökyüzünü turuncuya boyandı Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda sızıntı kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Fabrikanın kimyasal madde tankından sızıp havayla ...
Kepez Belediyespor:2- Yeşilova Belediyespor:3
YEREL HABERLER Kepez Belediyespor:2- Yeşilova Belediyespor:3
Antalya'daki kayıp kampçı 21 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Antalya'daki kayıp kampçı 21 gündür aranıyor
Silahını temizlerken eşinin ölümüne sebep olan muhtar adli kontrol şartıyla serbest
YEREL HABERLER Silahını temizlerken eşinin ölümüne sebep olan muhtar ...
Muhtar, tabancasını temizlerken eşini öldürdü (2)
YEREL HABERLER Muhtar, tabancasını temizlerken eşini öldürdü (2)
Antalya'da sahillerde turist yoğunluğu
YEREL HABERLER Antalya'da sahillerde turist yoğunluğu
Hafi ticari aracın çarptığı bisikletteki Müzeyyen öldü
YEREL HABERLER Hafi ticari aracın çarptığı bisikletteki Müzeyyen ...
Küçük Duru'nun ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi (3) - Yeniden
YEREL HABERLER Küçük Duru'nun ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi ...
Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli genç kız öldü Hızını alamayan araç, karşı şeritte seyir halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı ...
Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi
YEREL HABERLER Kısıtlamadan muaf turistlerin deniz keyfi
Eski festival çarşısındaki yangın korkuttu
YEREL HABERLER Eski festival çarşısındaki yangın korkuttu