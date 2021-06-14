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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Topaloğlu’ndan öğrencilere moral kahvaltısı

İHA

Topaloğlu’ndan öğrencilere moral kahvaltısı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ahmet Erkal Destek Eğitim kurs Merkezinde eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Kurs merkezi bahçesinde düzenlenen kahvaltı programına, Başkan Topaloğlu’nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, meclis üyeleri Emrah Ayhan, Ferhan Fidan, İsmail Aka, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kahvaltı sırasında masaları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Topaloğlu, kurs merkezinde eğitim alan öğrencilerden askeri okul imtihanlarına girerek sınavı kazanan öğrencilerin de olduğunu hatırlatarak, “Gençlerimizin hepsi pırıl pırıl. Üniversite sınavı öncesi moral olsun diye kahvaltıda bir araya geldik. 2627 Haziran’daki sınava tam motive olarak girecekler” dedi.

Girecekleri üniversite sınavının her şeyin sonu olmadığını dile getiren Topaloğlu, “Buradaki öğrencilerimizle sohbet ettik. Daha önce iki defa meclis kararı almamıza rağmen öğrencilere burs verme konusu Sayıştay’dan geri döndü. Bu yıl özel sektörden çocuklarımıza burs ayarlayacağım. Biz elimizden geldiğince öğrencilere destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü hepsi bizim geleceğimiz. Pandemi döneminde herkesin ekonomisi bozuldu. Öğrencilerimize ve ailelerine yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hep birlikte öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak istiyorsak eğitime önem vermeliyiz. Belediye olarak eğitime katkılarımız ve desteğimiz anaokulundan üniversiteye kadar sürecektir. Çocuklarımız Kemer Belediyesine emanettir” diye konuştu.

Kurs merkezi müdürü Suat Göv ise kurs merkezinde eğitim alan öğrencilerin hepsinin çok başarılı olduğunu söyledi. Net sayısı az olan öğrencilerin tamamının net sayısının yükseldiğinin altını çizen Göv, “Deneme sınavlarında 115 net yapan öğrencilerimiz var. Çok mutluyuz. Çocukların kendine olan özgüveni ve motivasyonu arttı” şeklinde konuştu.

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