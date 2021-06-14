‘Sahilde Sinema Var’ bu yaz da Antalyalılarla buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz sene ilkini gerçekleştirdiği ‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği bu yaz da Antalyalılarla buluşacak. Konyaaltı Sahili’nde düzenlenecek açık hava sinema günleri yaz akşamlarına keyif getirecek. Gezen Sinema ile de ilçelerde sinema gösterimleri yapılacak.



Büyükşehir Belediyesi pandemi tedbirleri ve sosyal mesafe kuralları içerisinde güvenli sanatsal etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı’nda ‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği ile 19 ilçede ’Gezen Sinema’ etkinliği düzenleyecek.



“Yaz akşamlarına renk katacak”

16 Haziran11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Sahilde Sinema Var’ etkinliği kapsamında sinema salonlarına gidemeyen Antalyalılar, sosyal mesafe kuralları içerisinde yıldızlar altında sinema keyfi yaşayacak. Yeşilçam klasikleri Hababam Sınıfı ve Gülen Gözler’den son dönemin en çok sevilen filmleri Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’na kadar birçok film gösterilecek. Sinema izlemek için Antalya Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden katılım başvurusu yapmak gerekiyor.



“Sosyal mesafe ve maske tedbirleri”

Gösterimlerin yapılacağı Varyant Meydanı’nda sinemaseverler için toplum sağlığı açısından sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik önlemler alınacak. Etkinlik alanına maskesiz giriş yapılamayacak, alana giren her kişinin ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe belirleme noktaları oluşturulacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinden katılım başvurusu sonrası onaylanan izleyiciler en az 1.5 metre aralıklarla konumlandırılan koltuklarda yerlerini alacaklar.



“Sevilen filmler sahne alacak”

Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ etkinliğinin ilki ‘Yeşilçam Günü’ olarak 16 Haziran Çarşamba ‘Gülen Gözler’ filmiyle başlayacak. Yeşilçam Günü olarak izlenecek ‘Gülen Gözler’ nostalji yaşatacak. 17 Haziran’da ‘Aile Arasında’,18 Haziran’da ‘Naim’, 19 Haziran Babalar Günü’ne özel ‘Sen Benim Her Şeyimsin’ gösterilecek. Temmuz ayı başlarına kadar sürecek sinema günlerinde ‘Bayi Toplantısı’, ‘Düğün Dernek 2’, ‘Unutursam Fısılda’, ‘Ayla’ ve ‘Organize İşler’ gibi Türk Sineması’nın birbirinden güzel yapıtları Antalyalılarla buluşacak.



“19 ilçede sinema keyfi”

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 ilçeyi kapsayan ’Gezen Sinema’ etkinliği ile

yaz aylarında ilçelerdeki vatandaşlara da sinema keyfi yaşatacak. Etkinlik Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 19 ilçede Antalyalılarla buluşacak. 16 Haziran’da Gazipaşa’da başlayacak etkinlikte son yılların en çok beğenilen filmlerinden ‘Ayla’ açık havada vatandaşlarla buluşacak.

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