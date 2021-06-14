Eşinin kazara vurduğu kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde muhtar Süleyman Kara'nın tabancasını temizlerken kazara vurarak ölümüne neden olduğu eşi Aysel Kara, toprağa verildi. Saat 15.00'te Hacıbaba Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Süleyman Kara ve ailenin yakınları katıldı. Aysel Kara kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-06-14 16:21:22



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