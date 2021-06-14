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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç kıza çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest

İHA

Genç kıza çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest

Antalya’nın Alanya ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç’a (23) hafif ticari araçla çarpıp, ölümüne neden olan Hasan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, 12.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa ilçesi istikametine seyir halinde olan Hasan K.’nin (49) kullandığı 33 HT 500 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Çakır Caddesi Kavşağı’ndaki yaya geçidinden bisikletiyle yolun karşına geçmeye çalışan Müzeyyen Koç’a (23) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç kontrolden çıkıp karşı şeritte seyir halinde olan Ferat A. yönetimindeki 07 E 8784 plakalı hafif ticari araca çarparak dururken, bisikletli Koç ise metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü serbest kaldı
Kaza sonrası gözaltına alınıp karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Hasan K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Memleketinde toprağa verildi
Diğer yandan Koç'un cenazesi memleketi Afyonkarahisar’da kılınan namazın ardından Bayraktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Alanya’daki ailesini ziyarete gelmiş
Müzeyyen Koç'un Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi olduğu ve polis memuru olan babasının görev yaptığı Alanya'ya ailesini ziyarete gittiği öğrenildi. Afyonkarahisar'da basketbol hakemliği de yapan Koç'un, dün sahildeki gezintinin ardından evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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