Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku, limanda görüntülendi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesi marinasında tekneler arasında yüzüp su altında dinlenen Akdeniz fokunu görenler, cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarından biri, broveli dalış eğitmeni Erkun Tanyar tarafından Kaş'ta görüntülendi. Özellikle Antalya falezler bölgesinde Akdeniz foklarıyla defalarca karşılaştığını belirten Tanyar, "Hava ısınmaya başladıkça Akdeniz fokları da bu bölgeye doğru göç etmeye başlıyor. Biri de Kaş Limanı'na girmiş. Demirli teknelerin arasında dinlenirken fark ettim. Bir süre battı çıktı, dinlendi. Ardından limandan çıkıp kayalıklara doğru ilerledi" dedi.
Nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarından, dünya üzerinde 750 kadar birey yaşıyor. Bunların 110'u ise Türkiye kıyılarında bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-06-14 17:04:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.