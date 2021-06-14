Mahsur kaldığı ağaçtan düşen yavru kediyi, vatandaşların açtığı bez kurtardı



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da çıktığı 25 metrelik palmiye ağacında mahsur kalan yavru kedi, çevredekilerin düşme ihtimaline karşı önlem için açtığı bezin üzerine düşerek ölümden döndü.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Işıklar Caddesi olarak bilinen Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yavru kedinin ağaçta mahsur kaldığını ve inemediğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler ise itfaiye ekipleri gelene kadar buldukları büyük bir bez parçasını yaklaşık 25 metrelik palmiye ağacının altında açarak, yavru kedinin düşme ihtimaline karşı önlem aldı.

BEZİN ÜZERİNE DÜŞÜP KURTULDU

Palmiye ağacında bir süre duran ve inemeyen kedi, vatandaşların açtığı bezin üzerine düştü. Kedinin düştüğü esnada çevredekiler çığlık atarken, sağlık sorunu yaşamadığı anlaşılınca alkış sesleri yükseldi. Herhangi bir yara almadığı görülen yavru kedi, daha sonra uzaklaştı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-06-14 20:21:14



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