(ÖZEL) Kadın polis, bir aracın çarpıp kaçtığı yavru kedinin başından dakikalarca ayrılamadı Kedilere çarpıp ölüme terk ettiler Yavru kediyi gören kadın polis, barınak görevlileri gelene kadar başında bekledi Kedilerden bir tanesi öğrenciler tarafından barınak görevlilerine teslim edilerek ameliyata alınırken, yavru olan diğer kedi ise olay yerinde telef oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Kadın polis, bir aracın çarpıp kaçtığı yavru kedinin başından dakikalarca ayrılamadı Kedilere çarpıp ölüme terk ettiler Yavru kediyi gören kadın polis, barınak görevlileri gelene kadar başında bekledi Kedilerden bir tanesi öğrenciler tarafından barınak görevlilerine teslim edilerek ameliyata alınırken, yavru olan diğer kedi ise olay yerinde telef oldu

İHA

(ÖZEL) Kadın polis, bir aracın çarpıp kaçtığı yavru kedinin başından dakikalarca ayrılamadı Kedilere çarpıp ölüme terk ettiler Yavru kediyi gören kadın polis, barınak görevlileri gelene kadar başında bekledi Kedilerden bir tanesi öğrenciler tarafından barınak görevlilerine teslim edilerek ameliyata alınırken, yavru olan diğer kedi ise olay yerinde telef oldu

Antalya'da biri yavru olmak üzere 2 kediye çarpan araç sürücüleri kedileri ölüme terk edip gittiler. Kedilerden bir tanesi öğrenciler tarafından barınak görevlilerine teslim edilirken, yavru kedi telef oldu. Yavru kediyi görüp başında bekleyen kadın polis ise barınak görevlileri gelinceye kadar kedinin başından ayrılmadı.
Manavgat’ta 2 ayrı noktada kedilere çarpan araç sürücüleri çarptıkları kedileri ölüme terk edip olay yerinden ayrıldı. Kedilerden bir tanesi öğrenciler tarafından barınak görevlilerine teslim edilerek ameliyata alınırken, yavru olan diğer kedi ise olay yerinde telef oldu.
İlk olay, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde yaşandı. Çağlayan İlkokulu ile Jandarma arasındaki kavşakta yolun karşısına geçen yavru kediye çarpan araçtakiler, görgü tanıklarına göre araçtan inip yaralı yavru kediyi kaldırıma bıraktıktan sonra olay yerini terk etti.
Caddede yürürken kaldırımda yaralı vaziyetteki yavru kediyi ve başında ağlayan bir kadını gören kadın polis bu duruma duyarsız kalmadı. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağını arayan kadın polis, yaralı kedinin başından bir an bile ayrılmadı. Barınak görevlileri geldiğinde yavru kedinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadın polis, barınak görevlilerinin yavru kediyi gömmek üzere kafese koyup götürmelerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Öğrenci bulup karakola getirdi
İkinci olay, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde yaşandı. Hacı SultanMehmet Kara İlköğretim Okuluna gelen bir kız öğrenci, okulun önündeki üst geçit altında bir kedinin acı içerisinde kıvrandığını görünce kediyi kucağına alıp okula götürdü. Araç tarafından çarpıldığı belirlenen kedi, güvenlik kulübesinde bir karton kutu içerisine konularak mama verilirken barınak görevlilerine ve polise haber verildi. Kediyi yerde yaralı vaziyette bulduğunu belirten öğrenci, “Sanırım bir araç çarpıp kaçmış. Yaralı olarak bırakmış. Ben de buraya getirdim. Barınak görevlilerine haber verdik. Gelip götürmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştular.
Barınak görevlilerinin gelmesinin ardından kediyi getiren öğrenci ve güvenlik ile barınak görevlileri arasında geç gelme konusunda küçük çaplı tartışma yaşanırken, barınak görevlileri, sadece bir tek yaralı kediye değil, gelen ihbarların hepsine yetişmek için çaba harcadıklarını, gecikmenin bundan kaynaklandığını dile getirdiler.
Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına getirilen kediye ilk etapta acılarını dindirmek için serum bağlanırken, yapılacak kontrollerin ardından ameliyata alınacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taştaki 'tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı, şüpheli komşu yakalandı
YEREL HABERLER Taştaki 'tecavüz ediliyorum' yazısı gerçek çıktı, ...
Atay Uslu AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı oldu
YEREL HABERLER Atay Uslu AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri ...
Toroslarda efsane iki güzellik; Uçarsu ve Yeşilgöl
YEREL HABERLER Toroslarda efsane iki güzellik; Uçarsu ve Yeşilgöl
Müstehcen görüntüleriyle tehdit edilen kadın: Benden 10 bin TL istiyor
YEREL HABERLER Müstehcen görüntüleriyle tehdit edilen kadın: Benden ...
6 aydır köpüren Düden Şelalesi, normale dönüyor
YEREL HABERLER 6 aydır köpüren Düden Şelalesi, normale dönüyor
15 yıllık polis memuru intihar etti
YEREL HABERLER 15 yıllık polis memuru intihar etti
(ÖZEL) Çok sevdiği köpeği ölünce acısı hafiflesin diye öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı Yol kenarında üzerinde köpek fotoğrafı bulunan mezarı gören şaşkına dönüyor Mezara fotoğrafını koyup ölüm sebebine 'Maganda kurbanı' diye yazdı Köpeğini kaybeden Cemal Kaya: "Her şeyimi, acılarımı, sıkıntılarımı bile Marko'yla paylaşıp gideriyordum"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çok sevdiği köpeği ölünce acısı hafiflesin ...
'Akdeniz, Marmara olmasın, diye zirai atıklar yönetmeliğe göre bertaraf edilmeli'
YEREL HABERLER 'Akdeniz, Marmara olmasın, diye zirai atıklar ...
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Yardımcı’dan ucuz köfte uyarısı Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: “Bu köftelerin 20 tanesini 5-10-15 TL’ye satıyorlar” “AVM ve marketlerde bu şekilde satılan köfteleri vatandaşlarımız almasın”
YEREL HABERLER Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ...
Mahsur kaldığı ağaçtan düşen yavru kediyi, vatandaşların açtığı bez kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kaldığı ağaçtan düşen yavru kediyi, ...
Antalya’da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan kedi vatandaşların açtığı brandaya düştü Geri inemeyen kedi için vatandaşlar seferber oldu
YEREL HABERLER Antalya’da 20 metre uzunluğunda palmiye ağacına çıkan ...
Yurt dışına kaçırılmak istenen 272 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçırılmak istenen 272 parça tarihi eser ...
Alanya’da yasağa uymayanlara ceza kesildi
YEREL HABERLER Alanya’da yasağa uymayanlara ceza kesildi
Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü Tuğgeneral Başoğlu Atatürk anıtına çelenk bıraktı, şehitliği ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarmanın 182. Kuruluş yıldönümü Tuğgeneral Başoğlu ...
Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku, limanda görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku, limanda ...
Korkutelili güreşçiler takım halinde Türkiye 2’incisi oldu
YEREL HABERLER Korkutelili güreşçiler takım halinde Türkiye 2’incisi ...
Genç kıza çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest
YEREL HABERLER Genç kıza çarpıp, ölümüne neden olan sürücü serbest
Kemer Belediyesi Haziran ayı olağanüstü meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi Haziran ayı olağanüstü meclis ...
Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Müzeyyen, son yolcuğuna uğurlandı (2)
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden üniversiteli Müzeyyen, son ...
Serik Belediyespor’un yeni teknik direktörü Serhat Gülpınar oldu
YEREL HABERLER Serik Belediyespor’un yeni teknik direktörü Serhat ...
Eşinin kazara vurduğu kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi (2)
YEREL HABERLER Eşinin kazara vurduğu kadının cenazesi yakınlarına ...
Alanya'da yüzme yarışları yapıldı
YEREL HABERLER Alanya'da yüzme yarışları yapıldı
Pencereden atıldığı iddia edilen Safiye'nin avukatı: Olay kasten öldürmeye teşebbüs
YEREL HABERLER Pencereden atıldığı iddia edilen Safiye'nin avukatı: ...
Başkan Uysal: “Kırcami'de umudumuzu kaybetmedik"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: “Kırcami'de umudumuzu kaybetmedik"