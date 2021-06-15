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Oğlu için obezite ameliyatı oldu Serebral palsi hastalığına yakalanan oğlunun tedavisi için aşırı kilolarından kurtuldu

İHA

Oğlu için obezite ameliyatı oldu Serebral palsi hastalığına yakalanan oğlunun tedavisi için aşırı kilolarından kurtuldu

Serebral palsi hastalığına yakalanan oğlunun tedavisi için, büyük çaba gösteren anne Özge Koptur (33), aldığı aşırı kilo ve kronik rahatsızlıklarından dolayı işini yapamaz hale geldi. İnternette el işi çanta yapıp satarak oğlunun tedavisini sağlayan anne Özge Koptur; beyin felci geçiren oğlunun tedavisine, kronik rahatsızlıklarından ve kilolarından dolayı devam edemedi. Oğlunun tedavisi için obezite ameliyatı olmaya karar veren anneye, Viyana’daki bir hayırsever el uzattı.

Mehmet Emir duygulandırdı
Obezite ameliyatı sonrası hızla kilo vermeye başlayan ve kronik rahatsızlıklarından kurtulan Özge Koptur ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Burhan Mayir’i, serebral palsi hastası 7 yaşındaki oğlu ile birlikte ziyaret etti. Annesinin hastalığından dolayı tedavisinin yarım kaldığını söyleyen Mehmet Emir, “Annem bana daha iyi bakmak için ameliyat oldu. Ben annemi hiç üzmüyorum. Tek hayalim yürümek. Şu anda 7 yaşındayım ve okula başlayacağım. Annem bana bakarken bayılmıştı. Şimdi annem ameliyat oldu ve iyileşti. Annem ameliyat olunca ben de onunla ilgilendim, onu hiç üzmedim” sözleriyle duygulandırdı.

Kilo alınca oğlunun tedavileri aksadı
Kronik rahatsızlıklarından dolayı kilo veremediğini bu nedenle 90 kiloya kadar çıktığını söyleyen fedakâr anne Özge Koptur, “Benim oğlum, 14 Aralık'ta prematüre olarak doğdu. Doğum anında oğlumun beynine oksijen gitmediği için beyin felci geçirdi. Biz bu durumu 4 aylıkken fark ettik, 6 aylık iken teşhis konuldu. Teşhis konulduktan sonra hocalarımız, oğlumun düzenli olarak fizik tedaviye başlaması gerektiğini söyledi. Devlet desteği ile bütün fizik tedavi seanslarına başladık. Oğlum Emir, çok güçlü bir çocuktur. Fizik tedaviye yanıt verince, biz 3 yaşına kadar devletin verdiği fizik tedavilerle devam ettik. 3 yaşından sonra oğlum için çok ciddi mücadele verdim. Sarma kurabiye yaparak, onları satarak, el işi çanta yapıp internette satarak oğluma; duyu bütünleme, robot seansı, ergoterapi gibi özel seanslar aldırmaya başladım. Seanslar alındıkça oğlum düzelmeye başladı. Kronik rahatsızlıklarım artınca, kilo veremediğim gibi, kilo almaya başladım. Kilolarım artınca, oğlumun tedavileri de aksadı. Oğlum benim serebral palsi hastası ve bana bağımlı olduğu için her işini ben destekliyorum. Okula, tedavilere götürüyorum. Ben aynı zamanda tansiyon hastasıyım. Tam tedaviye gideceğiz, tansiyonum yükseliyor. Oğlumun tedavisi için satışa sunduğum eli eşi yapacağım, rahatsızlanıyorum. Bu durum çekilmez bir hale gelmişti. Bizim güzel yürekli, Viyana'da yaşayan bir annemiz var. Onunla konuştum, 'ameliyatını ben karşılarım' dedi. Tahlillerim yapıldı, ilgilenildi ve ameliyatımı oldum. Şimdi kilo vermeye başladım ve 7 gündür tansiyon ilacı kullanmıyorum. Oğlumun tedavisi yarım kalmayacağı için çok mutluyum” diye konuştu.

"Oğlunun tedavisine devam edebileceği için mutluyum"
OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burhan Mayir, ailenin kendisine ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu, Mehmet Emir’in sözlerinden çok etkilendiğini söyledi. “Özge hanım bize aşırı kilolarından rahatsız olduğu için başvurdu. Kilo vermeye daha önce çalışmış ancak yeterli oranda başaramamış. Özge Hanım'ın en büyük problemi, engelli çocuğu olması. Yıllardır bu çocukla ilgilenmek durumunda. Oğlunun yürümesinde zorluk var. Sürekli onu taşıması bir yere götürmesi gerekiyor. Fazla kilolu olunca, kendi hareket kabiliyetinin de azaldığını söyledi. Biz de değerlendirmelerimizi yaptık, ameliyat için uygun olduğunu görünce ameliyat ettik. Bu süreçte hastane olarak elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Çünkü zaten engelli bir çocuğu var, bunla ilgilenmesi gerekiyor, maddi olarak çok büyük bir yükün altında. Ameliyat için yurt dışından bazı sponsorlar bulmuş, bunların desteği ile ameliyat oldu. Biz de hastane olarak gerek ameliyat zamanı gerek bunda sonrası için gerekli desteği vereceğimizi söyledik. Şu an her şey yolunda gidiyor. Kilo vermeye başladı. Buna bağlı olarak kendisinde hafifleme, hareket kabiliyetinde artma olduğunu söyledi. Oğlunun tedavisine devam edeceği için çok mutluyum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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