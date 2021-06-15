Başkan Esen, özel yayında Hayatpark’ı anlattı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, canlı yayın çekimleri HayatPark’ta yapılan TV programına katılarak Konyaaltı’nda sürdürdükleri kültürel ve sanatsal faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan ve edebiyat, müzik, sinema gibi birçok sanatsal konunun konuşulduğu TV programının canlı yayın konuğu olan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, temel belediyecilik hizmetleri yanı sıra kültürel ve sanatsal çalışmaları da yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.



“Edebiyat, müzik ve doğa bir arada”

Konyaaltı Belediyesi’ne ait HayatPark’ta gerçekleştirilen canlı yayında Kemal Sunal’ın filmlerinde söylediği türküler, Boris Pasternak’ın yazdığı tek romanı ‘Doktor Jivago’nun yayımlanma öyküsü ve dünyada yankı uyandıran bilinmeyen yönleri ele alındı. Canlı yayında izleyenlere keyifli anlar yaşatan Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası beğeni topladı. Programda HayatPark’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Esen, çevre düzenlemesi sırasında parkın doğallığını bozmadıklarını ifade etti. Esen, “Biz HayatPark çalışmalarına başlamadan önce tüm önlemlerimizi aldık. Tek bir ağaca bile zarar vermeden çevre düzenlemesi ve çim ekme işlemini geçekleştirdik. Parkımız şimdi eskisinden daha yeşil ve daha temiz. Böyle güzel bir programı burada yapmak ve sizleri burada ağırlamaktan son derece mutluyum” dedi.



“Gül Sunal ve Musa Eroğlu canlı yayına bağlandı”

HayatPark’ın ev sahipliğini yaptığı TV programının canlı yayın konukları olan Ender Balkır, İlke Türkdoğan ve Konçerto Gitaristi Caner Yiğiter canlı performanslarıyla izleyenlere keyifli bir pazar günü yaşattı. Canlı yayına bağlanan Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal ve Musa Eroğlu ise izleyicilere nostaljiyi yaşattı. Türkiye’nin birçok yerinde program yaptığını, ancak HayatPark gibi bir yeri ilk kez gördüğünü söyleyen Serhan Asker, HayatPark’ın, insanların rahat nefes alabileceği, aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri; spor, sanat ve daha birçok kültürel faaliyeti gerçekleştirebilecekleri bir mekan olduğunu vurguladı.



“Antalyalılar Hayatpark’ı beğendi”

Konyaaltı Belediyesi tarafından Öğretmenevleri Mahallesi’nde hayata geçirilen HayatPark, 117 dönümlük bir alana sahip içinde restoran, kafe, koşu yolu, tenis kortları, çocuk oyun alanları ve daha birçok yapı bulunuyor. Özellikle normalleşme süreci ile birlikte cumartesi günleri dolup taşan park, ailelerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirdikleri bir alan haline geldi. Antalya’nın her yerinden gelen vatandaşların uğrak yeri olan HayatPark, yeşil alanları ve peyzajıyla da göz dolduruyor. İçinde bulunan tenis kortlarının kapılarını hem milli sporcuların antrenmanına hem de tenisle ilgilenen yurttaşlara açan HayatPark, restoran ve kafelerinin de uygun fiyatlı olması nedeniyle Antalyalılar tarafından çokça tercih edilen bir mekan olmasını sağlıyor.



“Otizmli bireyleri unutmadı”

Büyük bir hayalini gerçekleştirmek üzere olduğunu ifade eden Başkan Esen, “Henüz belediye başkan adayıyken otizmli ailelerimizi ziyaret ettim. Onlarla sohbetim sırasında ailelerimizin çocuklarına karşı ne kadar fedakarca, özverili ve sabırlı davrandıklarına şahit oldum. O an o güzel yürekli ailelere söz verdim; “Belediye Başkanı olduktan sonra otizmli yurttaşlarımız için Otizm Yaşam Merkezi yapacağız” diye. Bu hayalimi ve sözümü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü hem otizmli bireylerimiz, hem de aileleri gün içinde rahat bir nefes alacakları merkez inşa ediyoruz” şeklinde konuştu. Otizmli bireylerin ailelerinin ne kadar zorlu bir yaşam sürdürdüklerinin fakında olduklarını belirten Esen, özellikle ailelerin gün içinde kendilerine vakit ayırabilmeleri için otizm merkezinin çok önemli rol oynayacağını vurguladı. Yüzde 90’ı biten HayatPark, yakında tam kapasite Antalyalıların hizmetine açılmış olacak.

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