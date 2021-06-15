Başkan Tütüncü’ye, belediye işçilerinden doğum günü sürprizi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, arazi gezisi sırasında belediye işçileri tarafından ‘Senden daha güzel’ şarkısıyla doğum günü sürprizi yapıldı. Çok duygulanan Başkan Tütüncü, doğum günü pastasını da belediye işçileri ile birlikte kesti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu haftaki arazi gezisi sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan hizmet çalışmalarını yerinde incelemek için bürokratlarıyla beraber araziye çıkan Başkan Tütüncü’ye doğum günü sürprizi yapıldı. ‘Senden daha güzel’ şarkısının çaldığı doğum günü sürprizi sırasında bir belediye işçisi de elindeki yaş pastayı uzatarak,‘Nice yaşlara başkanım” dedi. Tüm işçilerin alkışları arasında duygulanan Başkan Tütüncü, “ Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir belediyenin başkanı olarak, belediye işçilerimin her insan için çok özel olan bu anı hatırlaması ve bunun arazi gezisi sırasında düşünülmesi ayrı bir mutluluk. Belediye çalışanlarımızın bu sevgisini hak edebilmek beni daha da onurlandı. Çok mutlu oldum“ dedi.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ali Aslan’da tüm işçiler adına Başkan Tütüncü’ye kırmızı gül takdim etti. Tütüncü, doğum günü pastasını da belediye işçileri ile beraber kesti.

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