Eski özel harekatçıya cesedi yok etmek için 'orman yakma'dan ayrı dava



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ı öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle yargılanan eski Özel Harekat Polisi Hakan Balcı hakkında, cesedi yok etmek amacıyla 'orman yakma'dan ayrı dava açıldı. Balcı'nın, bu suçtan da 10 yıldan az olmamak kaydı ile cezalandırılması istendi.

Olay, geçen yıl 28 Eylül tarihinde, Antalya Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eski arkadaş oldukları belirtilen CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın ile Hakan Balcı, bir mekanda karşılaştı. Tartışan Yalçın ve Balcı, otomobille ormanlık alana gitti. Emekli Özel Harekat Polisi Hakan Balcı, burada Hasan Haluk Yalçın'ı tabancayla yaralayıp, boğarak öldürdü. Balcı, sonrasında cesedini yakmak için ormanı ateşe verip, bölgeden ayrıldı.

Çevredekilerin yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, vücudunda kısmen yanıklar oluşan Hasan Haluk Yalçın'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yalçın'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı Sanayisi'nde büfe işleten Hakan Balcı'yı evinde gözaltına aldı. Hakan Balcı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İDDİANAMEDE ÇARPICI DETAYLAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianamenin hukuki nitelendirme ve değerlendirme kısmında, şüpheli ve maktulün olay tarihinde bir eğlence merkezinde karşılaştıklarına dikkat çekilerek, şöyle denildi.

"Şüpheli, maktulü darbedip, iteleyerek zorla aracına bindirerek ormanlık alana götürmüştür. Burada maktulü darbetmeye başladığı ve ardından tabanca ile maktule bir kez ateş etmiştir. Ancak kurşun öldürücü mahiyette değildir. Şüphelinin Özel Harekat polisi olması, yakın dövüş sanatını bilen birisi olması sebebiyle maktulü darbederken boyun bölgesine bası uygulamak sureti ile boğmuştur. Bilahare olay yerine tekrar giderek cesedi ortadan kaldırmak için ormanlık alanı ateşe vermiştir. Tüm dosya kapsamında şüphelinin hem 'kasten öldürme', hem de 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan sorumlu tutulması gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır."

'ORMAN YAKMA'DAN AYRI İDDİANAME

Ömür boyu hapsi istenen Hakan Balcı hakkında, cesedi yok etmek amacıyla 'orman yakma' suçundan ayrı bir iddianame hazırlandı. Balcı'nın, bu suçtan da 10 yıldan az olmamak kaydı ile cezalandırılması istendi. 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten orman yakma' suçundan ilk kez hakim karşısına çıkan Hakan Balcı, suçlamaları kabul etmedi. Bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Balcı savunmasında, "Ben Hasan Haluk Yalçın ile saat 22.00-23.00 sıralarında kavga ettim. O saatten sonra ayrıldım. Yangın ise sabaha karşı saat 05.00 sıralarında çıkmış. Yangını benim çıkarma ihtimalim yok. HTS kayıtlarına göre o saatte orada bulunmadığım ortadadır. Maktul benimle kavga ettikten sonra yaktığı sigaranın izmaritini atmış olabilir. Ölüm olayının da nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum" dedi.

Mahkeme başkanı ise yangının çıktığı yerde ve saatte, yangına neden olabilecek enerji hattı bulunmadığını, meteorolojinin de yıldırım riski olmadığı yönündeki değerlendirmesinin bilirkişi raporuna yansıdığını hatırlatması üzerine Balcı, "Benim ormanı yakma gibi bir düşüncem neden olsun ki? Kaldı ki olayın olduğu yer dere kenarı ve ağaç yok. Ayrıca cesedin de bir kısmı yanmış. Belirtilen adreste de bir dönem orman yanmış" karşılığını verdi. Mahkeme başkanı da bilirkişi raporuna göre yanan alanın yaklaşık 3 dönüm olduğunu hatırlattı.

Mahkeme savcısının 'kasten insan öldürme' ve 'kasten orman yakma' dosyalarının birleştirilmesi talebine mahkeme heyeti olumlu bakarak, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi 3´üncü Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-06-15 14:44:54



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