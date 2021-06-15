Aracın çarptığı köpeği için mezar yaptı, ölüm nedeni 'Maganda kurbanı' diye yazdı



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yol yapım şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cemal Kaya (58), geçen ay aracın çarpması sonucu ölen köpeği 'Marko' için kazanın olduğu yere mezar yaptı. Zaman zaman mezarı ziyaret eden Cemal Kaya, "Telefon geldi, 'Marko'ya araba çarptı' dediler. Önce inanmadım. Koşarak, geldim, 'İnşallah arkadaşlar şaka yapıyor' diye düşünmüştüm. Ama geldiğimde Marko ölmüştü, çok çok üzüldüm" dedi.

KumlucaAntalya D-400 karayolunda duble yol yapım çalışması yapan firmanın şantiyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cemal Kaya'nın geçen yıl yavruyken alıp beslediği 'Marko' adını verdiği köpeği, 22 Mayıs akşamı karayolunda bir aracın çarpması sonucu öldü. Kazayı haber alan Cemal Kaya, büyük üzüntü yaşadı. Köpeği için kazanın olduğu yere mezar yapan Cemal Kaya, üzerine de Marko´nun fotoğrafının yanı sıra doğum ve ölüm tarihlerini yazdı. Kaya, mezar taşına köpeğinin ölüm nedenini 'Maganda kurbanı', altına da 'Işıklar içinde uyu Markocuğum' yazdı.

'İNANMADIM, KOŞARAK GELDİM'

Cemal Kaya, "Bir yıldır ben büyüttüm. Ben bununla bütünleşmiştim, benim en sadık dostumdu. Kader arkadaşım gibiydi. Nereye gitsem peşimden geliyordu. Benimle konuşuyordu. Bütün duygularımı onun üzerine yoğunlaştırmıştım, ölünce çok üzüldüm tabii. 22 Mayıs akşamı telefon geldi, 'Marko'ya araba çarptı' dediler. Önce inanmadım. Koşarak, geldim, 'İnşallah arkadaşlar şaka yapıyor' diye düşünmüştüm. Ama geldiğimde Marko ölmüştü, çok çok üzüldüm. Marko şantiyenin de maskotuydu. Nereye gitsem beni bekliyordu, gözümün içine bakıyordu, benimle resmen diyaloğa geçiyordu, o kadar seviyordum" dedi.

'O ÜZÜLÜNCE BİZ DE ÇOK ÜZÜLDÜK'

Cemal Kaya'nın mesai arkadaşı Mehmet Baki (26) de şöyle konuştu:

"Cemal Abi aşırı güleç bir insan. Sürekli bizi güler yüzle karşılıyor. Biz onun güler yüzüne alışığız. Bir gün içeri girerken, Cemal abinin suratının asık olduğunu gördüm. Aracımla tekrar geri geri geldim. 'Cemal abi ne oldu' dedim. Bana 'oğlum öldü' dedi. 'Abi senin oğlun nasıl ölür. Biz burada çalışıyoruz. Bizim neden haberimiz yok' dedim. 'Öldü, araba vurdu Marko'ya' deyince olay çözüldü. Marko küçüklükten beri kendi köpeği. Evladı kadar çok sevdiği için 'çocuğum' dedi. Hepimiz çok üzüldük."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2021-06-15 15:50:21



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