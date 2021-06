Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Falez Işıklandırma Projesi”ni halkın ve sivil toplum örgütlerinin çevre hassasiyetini dikkate alarak tamamen iptal ettiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Falez Işıklandırma Projesi’ni seçim projeleri arasında yer almasına ve onaylanmasına rağmen kamuoyunda bilgi kirliliğinden kaynaklı hassasiyet oluşması, eleştiriler ve tartışmalar yaşanması üzerine geçtiğimiz aylarda durdurduğunu hatırlattı.

Falez Işıklandırma Projesi’nin yaklaşık 25 yıldır belediye başkanları tarafından yapılmak istenen, birçok kez girişimde bulunulan ancak gerçekleştirilemeyen bir proje olduğunu ifade eden Başkan Böcek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan aldığımız izinler ve belirlenen şartlar doğrultusunda projenin uygulamaya geçirilmesi planlanmaktaydı. Antalya Falez Aydınlatma Projesi; başlangıç olarak belirlenen 1 kilometrelik alanda, bölgeye canlılık kazandırılması, her yıl falezlerde yaşanan ölümlü kazalara yönelik güvenlik ve asayiş açısından tedbir sağlanması amacıyla falezlerin doğal yapı ve bölgede yaşanan canlılar ile ilgili Kurul’un belirttiği hassasiyetler esas alınarak ayrıca bunlara ilave birçok tedbirler alınarak hayata geçirilecekti” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı çevreci kuruluşlar ve çevre hassasiyeti gösteren vatandaşlar tarafından falezlerdeki doğal yaşama zarar vereceği yönündeki görüşlerinin kamuoyunda sebep olduğu endişe ve eleştiriler üzerine “Falez Işıklandırma Projesi’ni tamamen iptal ettiğini açıkladı.

Başkan Böcek, ‘Planlı, Kurallı, Kimlikli Kent’ vizyonu ile halkımızın güvenini alarak geldiğimiz görevimizde, çevre odaklı her projemizde, siyasi görüş ayırt etmeksizin tüm kesimlerin fikirlerini dikkate alıyor, “Biz Birlikte Yaparız’ inancıyla kentin yararı için en doğru kararı vermeye özen gösteriyoruz. Yapıcı olan, çözüm sunan, doğru ve akılcı her görüş bizim için son derece kıymetlidir. Çevre ve doğa dostu Antalya hedefimiz doğrultusunda halkımızla inatlaşmadan, sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun sesine kulak vererek, bilime ve tekniğe dayalı projelerimizle kamu yararını gözeterek hareket etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.