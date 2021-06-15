Tartıştığı kardeşinin eczanesine kamyonetle çarparak zarar verdi

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Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Yakup A., alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kardeşinin eczanesine kamyonetiyle çarparak zarar verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Fehmi A. ile kardeşi Yakup A. arasında iddiaya göre alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenen Yakup A., kullandığı 07 UE 370 plakalı kamyonetle kardeşine ait eczaneye çarptı. Eczanenin giriş kapısı ve ön vitrin kısmının tamamen yıkıldığı olayla ilgili polise ihbarda bulunuldu. Eczaneye gelen polis ekipleri, Yakup A.'yı gözaltına alarak, işlemleri için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Eczane önündeki kamyonet ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2021-06-15 18:34:00



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