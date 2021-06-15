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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 2 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, SerikBelek turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Y. kontrolündeki 07 YBH 81 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil önce takla attı sonra tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Birsen N.Y.’ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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