Serik'te hortum kamerada

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesi açıklarında çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde sağanak sonrası hortum oluştu. Boğazkent sahil bölgesinde denizin üzerinde ortaya çıkan hortum, Manavgat ilçesinin İlarma sahili bölgesine doğru ilerledikten sonra kayboldu.

Hortumu, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Nahit Toklu, "Saat 06.30 sıralarında şimşekle birlikte yağmur başladı. Evimin balkonuna çıktım. Bahçeye bakıyordum, birden karşıda deniz üzerinde hortumu fark ettim. Cep telefonumla çekmeye başladım. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Boğazkent ve İlarma sahili ortasında çıktı hortum. Daha önce de sahilde hortum çıktığını görmüştüm" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-06-16 10:28:53



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