Ormana ektiği kenevirlere bakım yaparken suçüstü yakalandı

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Antalya'da ormanlık alana kenevir eken vatandaş, kenevirlere bakım yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi'nde A.Y. isimli şahsın ormanlık alana kenevir ektiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. A.Y. isimli şüpheli kenevirlerin bakımını yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramada 147 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirlere el konulurken, A.Y. gözaltına alındı.

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