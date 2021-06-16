Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenecek Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) öncesi tanıtım toplantısında konuştu. ADF'de bölgelerdeki son gelişmelerin ele alınacağını belirten Çavuşoğlu, "Ermenistan yıllardır kendi kendini izole etti, dışladı, komşuları ile iyi değildi. Kendi hatalarından dolayı. Umarım Ermenistan, bunlardan ders alır, bölgeye barış ve istikrar hakim olur" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, GDAÜ Zirvesi ve ADF öncesinde, Belek bölgesindeki kongre merkezinde basın toplantısı düzenledi. 1996 yılında kurulan GDAÜ Süreci'nin, Güneydoğu Avrupa bölgesindeki 13 ülkenin tamamını aynı masa etrafına toplayan tek oluşum olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, daha önce 2 kez üstlenilen bu sürecin dönem başkanlığını 1 Temmuz 2020'de Kosova'dan devralarak, 3'üncü kez üstlendiklerini söyledi. 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantılarla dönem başkanlığının da sonuna gelineceğini belirten Çavuşoğlu, 1 Temmuz'da bu görevi Yunanistan'a devredeceklerini kaydetti.

'KATILIMIN YÜKSEK OLMASI TÜRKİYE'YE GÜVENİ GÖSTERİYOR'

Dönem başkanlığı süresince enerji, kadın, organize suçla mücadele, tarım, göç yönetimi ve istihdam gibi konularda 40'tan fazla faaliyet düzenlediklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Düzenleyeceğimiz toplantılara katılımın özellikle çok yüksek olduğunu söylemeliyim. Bu aslında salgına rağmen ülkemize duyulan güvenin de bir göstergesi. 8 ülkenin devlet veya hükümet başkanı zirveye, 9 ülkenin dışişleri bakanları da bakanlar toplantısına katılacak. Diğer ülkeler de farklı seviyelerde temsil edilecek. Toplantılara, Avrupa Birliği'nden (AB) 'ev sahibi ülke konuğu' olarak Yüksek Temsilci Josep Borrell katılacak. Toplantılarda, bölgedeki genel durumu ve son gelişmeleri ele alacağız. Bölgenin önümüzdeki 10 yıllık ekonomi ve kalkınma hedeflerini ortaya koyan Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi de zirvede kabul edilecek" dedi.

'DÜNYADA İLKİ TEŞKİL EDECEK'

ADF'nin de 18 Haziran'da Antalya'da gerçekleştirileceğini belirten Çavuşoğlu, "Bakanlık olarak dünyadaki gelişime ayak uydurmak için yenilikler ve açılımlar yapıyoruz. Bu nedenle diplomasi alanında tüm konular Türkiye'de konuşulsun istedik. Antalya Diplomasi Forumu'nu geçen sene salgından dolayı erteledik. Buna rağmen Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde dijital ortamda, video konferans yöntemiyle önemli toplantılar düzenlendi. Bu süreçte de forumun görünürlüğü arttı. Bu forumu, Dünya Ekonomik Forumu ve Münih Güvenlik Konferansı gibi benzerlerinden ayrı kılan, diplomasi alanına odaklanmış olmasıdır. Bu bakımdan dünyada bir ilki teşkil edecektir" diye konuştu.

'DÜŞÜNCE ALANINDA NÜFUZUMUZUN GÜÇLENDİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Forumun ana temasını 'Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar' olarak belirlediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Dünya Covid-19 salgınıyla birlikte yeni döneme giriyor. Bu dönemde diplomasiyi ilgilendiren her konu yaratıcı, vizyoner, özgür ve yenilikçi bir şekilde görüşülsün istiyoruz. Bu nedenle katılımcıların ağırlığını resmi görevliler oluştursa da katılımcılardan resmi beyan yapmalarını beklemiyoruz. Forumun farklı bakış açılarını yansıtan liberal bir tartışma platformu olmasına önem veriyoruz. Antalya Diplomasi Forumu'yla diplomaside sahada ve masadaki nüfuzumuzun düşünce alanında güçlendirilmesini de hedefliyoruz" dedi.

'ANTALYA DİPLOMASİNİN DE MERKEZİ OLDU'

ADF'nin bu ilk toplantısının, salgın döneminde fiziki katılımla ve tüm sağlık tedbirlerine riayet edilerek düzenlenecek en büyük uluslararası etkinliklerden olacağını da aktaran Çavuşoğlu, "Şimdiye kadar 12 devlet ve hükümet başkanı, 43 dışişleri bakanı, 4 eski devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 50 uluslararası örgüt temsilcisi veya eski hükümet yetkilisi katılımını teyit etti. Forumun, kısa sürede, uluslararası alanda önemli bir saygınlık ve görünürlük kazanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenecek 2 zirvenin, kentin tanıtımı için önemli rol oynadığını da belirterek, "Antalya'ya gelen turist sayısının artması açısından önemli olacaktır. Daha önceki toplantılardan da bunu gördük. Diplomasi Antalya'da konuşulsun, istiyoruz. G-20 ve NATO gibi önemli toplantılar Antalya'da gerçekleşti. Antalya sadece turizmin değil artık diplomasinin de merkezi oldu" dedi.

'ERMENİSTAN HATALARINDAN DOLAYI YILLARDIR KENDİNİ İZOLE ETTİ'

Bakan Çavuşoğlu, Karabağ'daki son gelişmelerin diplomasi forumunda gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Forumda küresel konuların konuşulacağını aktaran Çavuşoğlu, "Yanı başımızda, bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmeler de değerlendirilecek. Birçok bölgesel oturum var, bunlardan bir tanesi de Güney Kafkasya'da bölgesel barış için fırsatlar. Azerbaycan toprakları 30 yıl işgal altındaydı. Kahraman Azerbaycan ordusu 40 günden fazla süren mücadele ile geri aldı. Uzun yıllar diplomasi yoluyla bu sorunun çözülmesi için Azerbaycan sabretti. Savaş bittiğine göre bölgesel barış için fırsatlar, bu panelde bunlar konuşulacak. Güney Kafkasya bölgesinin istikrar ve barış bölgesi olmasını istiyoruz. En çok faydalanacak olan Ermenistan ve halkının olduğunu söylüyoruz. Ermenistan yıllardır kendi kendini izole etti, dışladı, komşuları ile iyi değildi. Kendi hatalarından dolayı. Umarım Ermenistan, bunlardan ders alır, bölgeye barış ve istikrar hakim olur" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-06-16 11:34:06



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