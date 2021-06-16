Serik'te hortum kamerada (2)

ŞEZLONG VE KAMERİYELER UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Antalya'nın Serik ilçesinin Boğazkent Mahallesi'nde bu sabah yağış sonrası oluşan 2 hortum anlarından yeni görüntüler ortaya çıktı. Denizde oluşan hortumlardan biri, karaya ulaştı ve 5 yıldızlı otelin plaj ile havuz kısmında şezlong, masa ve sandalyeleri havaya uçurdu. Bu anlarda otel personeli, korunaklı yere sığınırken, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Şezlong ve kameriyeler uçarken, ağaçlar devrildi. Denizden gelen hortum, hasara yol açmasının ardından kayboldu. Otel yetkilileri de tesiste hasar meydana geldiğini açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-06-16 13:13:33
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