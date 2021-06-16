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Akdeniz’de sular kirlenmeden önlem almak için protokol imzalandı Akdeniz Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ortak çalışacak

İHA

Akdeniz’de sular kirlenmeden önlem almak için protokol imzalandı Akdeniz Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ortak çalışacak

Akdeniz Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT, Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorununun benzerinin Akdeniz’de yaşanmaması için güç birliği yaptı. İmzalanan protokol ile sucul canlılar yakın takibe alınacak.
Akdeniz Üniversitesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi(ASAT) Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Fakültesi arasında Antalya Körfezindeki Deniz ve Kıyı Geçiş Suları İle İç Sularda Sucul Canlılarda Görülebilecek Sorunların İncelenmesi İş Birliği Protokolü imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve kurum yetkililerinin katıldığı protokol töreni Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirildi.

Denize yakın takip
Protokol, Marmara Denizi ve çevresinde görülen Deniz Salyası (Müsilaj) olayların görülmesini engellemek adına Antalya Körfezi’nde deniz, kıyı geçiş suları ile iç sularda sucul canlılarda görülebilecek aşırı artış ve meydana gelebilecek sucul canlı ölüm sebeplerinin bilimsel çalışmalar çerçevesinde incelenmesini amaçlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi arasındaki protokol sayesinde deniz, kıyı geçiş suları ile iç sular izleme programlarının belirlenmesi, incelenmesi, bilimsel analizlerinin yapılması raporlanacak. Yapılacak çalışmalarda geçmiş verilerin değerlendirmesi, durum analizi, problem tespiti, izleme noktalarının ve parametrelerinin belirlenmesi, değerlendirme ve çözüm önerileri raporlarının oluşturulması ve paylaşım süreçleri belirlenecek.
Sorunlar büyümeden yol haritası çizilecek
Protokol imza töreninde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Biliyorsunuz gündem şu aralar su, biz insanoğlu gelecek için, gelecek tehlikeler için korumak zorundayız havayı, suyu ve toprağı. Bu anlamda Antalya’daki suyun en bol olduğu deniz kenarında bir şehir olarak ve suya bağımlı bir şehiriz, turizm olsun, balıkçılık olsun bu anlamda ekstra kıymetli. Neler yapabiliriz diye görüştük hem belediyemiz ile hem ASAT ve üniversite olarak bir adım atalım istedik. Sorunlar büyümeden en başta, neler yapabiliriz şeklinde bir yol haritası çizmek için protokol oluşturduk. Antalya için güzel şeyler yapmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Çevre ortak sorumluluk
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler içinde çevre en hassas noktamız. Çünkü hepimizin tek bir Antalya’sı var ve bunu korumak bizlerin en büyük sorumluluğu hem vatandaş olarak hem de kurumlar olarak bu sorumluluğu üstlenmiş durumdayız. Üniversitemiz ile bir iş birliği protokolü imzalayarak bu konudaki desteklerini aldığımız için bizler de çok mutluyuz. Bu iş birliği ile Antalya’mız temiz Antalya doğa dostu Antalya olarak kalmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı. ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ise “İnsan için vazgeçilmez iki unsurumuz su ve çevremiz. Bunlar olmazsa hayat olmaz, biz olmayız, Antalya olmaz. 644 kilometre sahili olan bir Antalya’mızı ve akarsuları olan Antalya’mızın suyunun ve denizinin korunması bizim insani yönden ülkemiz adına en önemli görevimiz. Bu çerçevede Akdeniz Üniversitemiz ve Antalya Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortak paylaşım içerisinde hem birlikte bilimsel çalışmalar yapacağız. Antalya’mız için hayırlı olsun.” dedi. Su Ürünleri Fakültesi Prof. Dr. Jale Korun ise Su Ürünleri Fakültesi olarak üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Neler yapılacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, hizmet alanı içerisinde deniz kirlilik yükünü artırıcı faktörlerin izlenmesi, takip edilmesi ile gerekli tedbirlerin alınması ve aldırılmasını sağlayacak, denizden ve ihtiyaç halinde denizde bulunan kirletici kaynaklardan numune alınması ve fotoğraflanmasını sağlayacak. Protokol kapsamında görevli personelin denizde izleme noktalarına ulaşımını sağlayacak.
ASAT protokol üyeleri ile birlikte izleme noktalarını belirleyerek saha çalışmalarına eşlik edecek, protokol kapsamında belirlenen yüzeysel sular, iç sular ve kaynak sularından belirlenen periyotlarda numunelerin alınması ve fotoğraflanmasını, Deniz ve Sulardan alınan numunelerin Laboratuvar'da Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik analizlerinin gerçekleştirilerek raporların taraflara ulaştırılmasını, ihtiyaç halinde protokol kapsamında Fakülte yetkililerinin laboratuvar imkanlarından yararlanmasına olanak sağlayacak ve kurum Laboratuvarları dışına yaptırılacak analizlerin maddi giderlerini karşılayacak.
Su Ürünleri Fakültesi ise konuya uygun bilim insanı ya da bilim insanlarını görevlendirmek, protokol üyeleri ile birlikte izleme noktalarını belirleyerek saha çalışmalarına eşlik edecek, Marmara Denizi ve çevresinde görülen müsilaj vb. olayın meydana gelmemesi adına denizde sucul canlılarda inceleme yapacak, Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde protokol üyeleri ile belirlenecek deniz, kıyı geçiş suları ve iç sularda meydana gelen aşırı derece artış gösteren sucul canlıların tür tayini ile bunların oluşturduğu etkilerin ve artış sebepleriyle ilgili rapor hazırlayacak ve Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde yer alan deniz, kıyı geçiş suları ve iç sularda meydana gelen sucul canlı ölümleri ile ilgili gerekli analiz, inceleme, raporlama ve koordinasyonu sağlayacak. Protokol imzalandığı tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerli olacak.

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