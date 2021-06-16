(Özel) 14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza Vatandaşları boş kağıtlara attırdıkları imzalarla borçlandırıp icra takibi başlatmaktan yargılanan iki sanığa 45 yıl hapis ve 281 bin TL para cezası verildi Vefat eden mağdurun kızı, "Keşke babam bugünleri görseydi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) 14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza Vatandaşları boş kağıtlara attırdıkları imzalarla borçlandırıp icra takibi başlatmaktan yargılanan iki sanığa 45 yıl hapis ve 281 bin TL para cezası verildi Vefat eden mağdurun kızı, "Keşke babam bugünleri görseydi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı

İHA

(Özel) 14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza Vatandaşları boş kağıtlara attırdıkları imzalarla borçlandırıp icra takibi başlatmaktan yargılanan iki sanığa 45 yıl hapis ve 281 bin TL para cezası verildi Vefat eden mağdurun kızı, "Keşke babam bugünleri görseydi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı

Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde vatandaşları boş kağıtlara attırdıkları imzalarla borçlandırıp icra takibi başlattıkları ve yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan iki sanığa toplamda 45 yıl hapis ve 218 bin lira para cezası verildi. Vefat eden mağdurlardan birinin kızı, 2,5 yıldır hukuk mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, "Keşke babam da bugünleri görseydi" deyip gözyaşlarına boğuldu.
Manavgat ve Alanya’da Recep Yaşa, Hayrettin Şahbaz ve Nuriye Ekinci’nin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi avukatları huzurunda alacaklı oldukları senetlerin arkasına veya boş kağıda imza attırdıktan sonra borçlandırdığı ve icra yoluyla tahsil etmeye çalıştığı gerekçesiyle yargılanan 2 kişinin karar duruşması görüldü. Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Hayrettin Şahbaz ve Nuriye Ekinci ile 25 Mayıs’ta yaşamını yitiren Recep Yaşa’nın kızları ile tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıkladanr Mustafa Ç.'yi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 31 yıl hapis ve 181 bin TL para cezası, Himmet D.'yi ise 14 yıl 2 ay hapis ve100 bin TL para cezasına çarptırdı.

"Hemşehrime güvendim her şeyimi kaybettim"
Olayın mağdurlarından Nuriye Ekici, uzun yıllar Almanya’da çalışıp para biriktirdiğini, yatırım yapmak için Alanya’ya geldiğini belirterek, “İyi niyetim sayesinde yapmak istediğim her işte dolandırıldım. Elimdeki alacak senetleriyle gittiğim, aynı zamanda hemşehrim olan avukatımın yanında Mustafa Ç. bulunuyordu. Avukatımın isteği doğrultusunda senetlerin arkasını imzaladım ve Mustafa Ç.'ye teslim ettim. Ne olduysa ondan sonra oldu. Alacaklıyken borçlu duruma düştüm. Başta evim olmak üzere elimde avucumda ne varsa kaybettim. Tam adalete olan güvenimi kaybetmek üzereyken nihayet adalet yerini buldu. Verilen cezalar bizim yaşadıklarımızı ve kaybettiklerimizi yerine getirmeyecek ama yine de adaletin yerini bulmasından dolayı mutluyum. Beni bu duruma düşüren avukatımdan da şikayetçiyim” dedi.

"Keşke babam bugünleri görebilseydi"
Babasının vasiyeti üzerine davanın peşini bırakmadıklarını belirten Şenay Çizmeci, gözyaşlarına hakim olamadı. Çizmeci, “Keşke babam da bugünleri görseydi. Babam Recep Yaşa 2.5 senedir dolandırıcılara karşı bir hukuk mücadelesi veriyordu. Alacaklı olduğu iki senetle Avukat A.Ö.'nün ofisine gitmiş, A.Ö.'ye icra yoluyla alacağını almak için vekalet vermiş. Babam senetleri avukatın isteğiyle A.Ö.'nün yanında çalışan ve icra dosyalarının takibini yapan Mustafa Ç.'ye teslim etmiş. Mustafa Ç., babamın alacaklı olduğu iki tane 3035 bin euroluk senedi arkasını imzalatmak suretiyle ciro ettirmiş. Babam avukat diye güvendiği için arkasını imzalıyor ve senetleri veriyor. Bu da yetmemiş bir de sahte senet düzenliyorlar. Babamın hiç tanımadığı Himmet D. diye bir adama babam 350 bin TL borçluymuş gibi bir sahte senet düzenliyorlar. Babamın sözleşme diye imzaladığı bir kağıtmış bu, üzerini kesip doldurmuşlar senet şeklinde ve öyle borçlandırmışlar. Babamın bu iki şahsa da bir borcu yokken her şeyini haczettiler. 2.5 senedir babam bu dolandırıcılar yüzünden mağdur olmayı hazmedemiyordu. Çünkü babam Side'nin en eski esnaflarından, en eski turizm işletmecilerinden ve yıllarca ticaret yapmış bir adam. Avukata güvendiği için başına bunlar geliyor. Biz babamı 25 Mayıs'ta kaybettik. Covid'e yakalandı bağışıklık sistemi düştüğü için. Bize vasiyet etmişti 'dosyalarımı takip edin, davalarıma katılın' diye. Biz de bugün onun için buradayız, duruşmaya geldik. Adalet tecelli ettiği için ve babamın ruhu orada huzur bulacağı için mutluyum. Buruk bir mutluluk, keşke babacığım da görebilseydi ama ömrü yetmedi. Adaletin tecelli etmesinden dolayı içim rahat, ceza aldıkları için hakim beye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Felç geçirip yatağa düştü
Yaşadığı olay sonrası felç geçiren ve 15 gün yoğun bakımda yatan Hayrettin Şahbaz ise eşi Zeynep Şahbaz’ın yardımıyla mahkeme salonunda hazır bulundu. Eşinin felç olmasının tek sebebinin bu şahıslar olduğunu belirten Zeynep Şahbaz, “Eşim ödediği ve geri alıp sakladığı senetleri yeniden karşısında görünce dert sahibi oldu. Felç geçirdi. Bizim elimizde ödediğimiz senetlerin aslı olmasına ve alacaklı parasını aldığını söylemesine rağmen hem bize hem de alacaklıya haciz uygulandı. Adaletin yerini bulmasından dolayı mutluyuz” dedi.

Müşteki avukatı: "Tefecilik ve dolandırıcılık için düzenleme şart"
Tefecilik ve dolandırıcılığın basit düzenlemelerle büyük ölçüde ortadan kaldırılabileceğini belirten müşteki avukatlarından Ertekin Kök, “Adalet tecelli etti, bundan memnuniyet duyuyoruz. Ancak, adalet tecelli ederken mağduriyet ortadan kalktı mı? İşte bu noktada taleplerimiz var. Burada iki tane örneğimizde olduğu gibi amcalardan bir tanesinin aracı icra deposunda bağlı kaldığı için köyden bisikletle geldi gitti ve yaşamını yitirdiği için davanın bittiğini göremedi. Bir tanesi de maruz kaldığı olaylar neticesinde felç oldu. Eğer icra başlatan kişiler hakkında dolandırıcılıktan iddianame düzenlenmişse, dolandırıcılıktan, sahtekarlıktan yargılanıyorsa artık icra işlemine devam edememelidir. Ancak menfi tespit davası açmak, icraları durdurmak çok maliyetli bir iş. Harca esas değerler çok yüksek, yatırılması gereken teminatlar çok yüksek. Bu sefer vatandaş hak arayamaz durumdadır, herkes avukat da tutamıyor" dedi.
Dolayısıyla burada öncelikli olarak bu tür olaylarda makul şüpheyle ceza soruşturması başladığını, çok kuvvetli delil varsa iddianameye dönüştüğü anda bu dosyalara el konulması gerektiğini söyleyen Ertekin Kök, "Çünkü suçtan elde edilen ve suçta kullanılan her şeye el koyma ve müsadereye tabi ilkesini unutmamak lazım. Savcılarımız bu konuda, bu tür olaylarda eğer vatandaş hiç tanımadığı, bilmediği insanların icrasına maruz kalıyorsa, o zaman savcılarımız meseleye hukuki mesele yerine dolandırıcılık, sahtekarlık suçunu soruşturuyor gibi davranıp öncelikle bu tür olaylarda icra işlemlerine devam edilmemesi sağlanmalıdır. Şimdi bu kadar cezayı aldı sanıklar, ancak bu insanların icrası hala devam etmektedir. Vatandaşların arabası hala icra dairelerindedir, bankalarda, evlerde hala haciz vardır. 35 sene sürecek yargılama süresinde malını mülkünü kullanamıyorlar. Bu tıpkı şuna benzer, ruhsatsız silahı yakalatmışsınız, 'dava sonlanana kadar ruhsatsız silahla geziyorum' demek gibi bir şey” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz’de sular kirlenmeden önlem almak için protokol imzalandı Akdeniz Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ortak çalışacak
YEREL HABERLER Akdeniz’de sular kirlenmeden önlem almak için ...
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Serik'te hortum kamerada (2)
YEREL HABERLER Serik'te hortum kamerada (2)
Antalya’da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Antalya’da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdü Birinci kat balkondan çırptığı halıyla beton zenine düşen kadın hayatını kaybetti Acı haberi alan kadının çocukları gözyaşlarına boğuldu Kadınının ölümüne neden olan halı ise çöpe atıldı
YEREL HABERLER Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme ...
Manavgat'ta hortum; 12 dönüm muz serasında hasar var
YEREL HABERLER Manavgat'ta hortum; 12 dönüm muz serasında hasar var
Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı
YEREL HABERLER Antalya'da asker eğlencelerinde silahlar susmadı
Kaş’ta su altı müzesi gün sayıyor Pegasus atı, sütunlar, Poseidon heykeli, Şimera heykeli, Nereid heykelleri su altında sergilenecek
YEREL HABERLER Kaş’ta su altı müzesi gün sayıyor Pegasus atı, ...
'Maskeler' sergi oldu
YEREL HABERLER 'Maskeler' sergi oldu
Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: Umarım Ermenistan ders alır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Azerbaycan'ın toprak ve sınır bütünlüğüne herkesin saygı duyması lazım” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Çözüm, dondurulmuş bir itilafa dönüşmüştü. Elbette Azerbaycan’ın da sabrı sınırsız değildi ve gereken yapıldı” “Ermenistan yıllardır kendisini izole etmişti, dışlamıştı. Komşularıyla ilişkileri iyi değildi” “Umarım Ermenistan bunlardan ders alır, bölgede de barış ve istikrar hakim olur”
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Azerbaycan'ın toprak ve ...
Serik'te hortum kamerada/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Serik'te hortum kamerada/ Ek fotoğraflar
Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle daldı Antalya'da tartıştığı kardeşine kızan ağabey, kardeşinin eczanesine kamyonetle daldı
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşinin dükkanına kamyonetle ...
Sanatçı Yıldız Ayhan, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sanatçı Yıldız Ayhan, hayatını kaybetti
OSB'nin örnek eğtim modeline AGC'den özel ödül
YEREL HABERLER OSB'nin örnek eğtim modeline AGC'den özel ödül
Serik'te hortum kamerada
YEREL HABERLER Serik'te hortum kamerada
Ormana ektiği kenevirlere bakım yaparken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Ormana ektiği kenevirlere bakım yaparken suçüstü ...
(ÖZEL) 'Arkadaş dayağı'ndan sonra başladığı muaythai'de şampiyon oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) 'Arkadaş dayağı'ndan sonra başladığı ...
Çöp toplayarak KPSS’de Türkiye 25’incisi olan gence ‘dolandırıcı’ şoku Ev alma hayaliyle internetten bahis oynayan Hakan Efe, ağabeyi ile hayırsever vatandaşların verdiği ve 2,5 yıllık kendi birikimi olan 40 bin TL’sinin dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu Hakan Efe: “Çok kötü geri tepti. Kafamı duvarlara, taşlara vuruyorum”
YEREL HABERLER Çöp toplayarak KPSS’de Türkiye 25’incisi olan gence ...
Antalya’da korkutan hortum
YEREL HABERLER Antalya’da korkutan hortum
Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve kilitledi Balkonuna “Adalet yerini bulsun” yazıp, kendisini eve kilitledi Vatandaşlar da o anları kayda almak için cep telefonlarına sarıldı
YEREL HABERLER Tehdit edildiğini iddia edip kendini eve ...
Kaza sonrası acı içerisinde yerde yatan adamı vatandaşlar teselli etti Antalya’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kaza sonrası acı içerisinde yerde yatan adamı ...
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu: ...
12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunan şüpheli ...