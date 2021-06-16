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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bisiklet taşıma aparatlı otobüslere sensör uygulaması

İHA

Bisiklet taşıma aparatlı otobüslere sensör uygulaması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hem çevreci ulaşımı desteklemek hem de bisiklet kullanımına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği toplu taşımada bisiklet taşıma aparatı uygulamasını ChipBİS mobil uygulaması ile genişletiyor. Uygulama sayesinde bisiklet taşıma aparatı olan otobüslere sensör takılarak bisiklet kullanıcılarına aparatın dolu veya boş olduğu bilgisi mobil uygulama üzerinden verilecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi; Türkiye Belediyeler Birliğinin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ‘Belediyeler İçin Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında’ toplu taşıma araçlarında kullanılan bisiklet taşıma aparatı uygulamasıyla ödül kazanmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi şimdi de Belediyeler Birliği Hareketlilik Yarışması 2. Etabına projenin devamı olan ChipBİS mobil uygulaması ile başvurdu.

Proje tanıtıldı
Projeyi incelemek üzere Antalya’ya gelen Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım Komisyonu Koordinatörü Kemal Deveci ve Elektrik Elektronik Mühendisi Kenan Güney otobüslere takılan bisiklet aparatlarını, sensörler ile hazırlanan ChipBİS mobil ve web uygulamasını yerinde gördü. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Türkiye Belediyeler Birliği yetkililerine Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım İzleme ve Çağrı Merkezi’nde yeni kurulan sistemin mevcut sisteme nasıl dahil edileceği konusunda bilgi verdi
ChipBİS Projesi, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ulaşım A.Ş. ve Antalya Teknokent Firmalarından Whitehorse Software ortak çalışmaları sonucunda hayata geçirildi. Proje hakkında bilgi veren Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç “Başkanımız Muhittin Böcek’in destekleri ile otobüslere bisiklet taşıma aparatı takarak Antalya’da bir ilki gerçekleştirdik. Takılan aparatların sensörler aracılığı ile akıllandırılarak vatandaş kullanımına sunulması dünyada ilkler arasında. Projenin ikinci aşaması gerçekleştirildiği zaman sadece Antalya için değil, talep eden tüm kentlerin üye olabileceği bir sistem tasarladık. Hazırlanan uygulama ile bisiklet taşıma aparatı olan otobüslere takılan sensörler aracılığı ile bisiklet kullanıcılarına aparatın dolu veya boş olduğu bilgisi mobil uygulama üzerinden verilecek. Coğrafi Bilgi Sistemi teknolojileri kullanılarak kent içindeki bisiklet hareketliliği ‘Temiz Bir İz’ ‘Temiz Bir Kent İçin Biriz’ sloganı ile hayata geçiriliyor” diye konuştu.

Pedal çevirdikçe veriler işlenecek
Şehir Plancısı Salih Sandal da uygulamanın çalışma prensibi ve yapılacak geliştirmeler hakkında yetkililere detaylı bilgi verdi. Salih Sandal şunları söyledi: “Bisiklet taşıma aparatları üzerine Akdeniz Üniversitesi Teknokent’te geliştirilen sensörler takıldı. Böylece bisikletin otobüse hangi tarih ve konumda yüklendiği ve kaç kilometre taşındığına dair harita destekli raporlamalar elde ediliyor. Bu sayede hangi güzergahta daha çok bisiklet kullanıldığı tespit edilecek ve veriye dayalı olarak sık kullanılan güzergahlara daha çok bisiklet taşıma aparatlı otobüs yönlendirilecek.”
Sandal, projenin ikinci etabında da kentteki tüm bisikletlerin gönüllülük esasına göre sisteme dahil edileceğini belirterek, “Bisiklet kullanan vatandaşların puan kazanmaları sağlanarak, vatandaşların pedalladıkları kilometreye göre ödüllendirilmesi mümkün olacak. Kentteki bisiklet izleri veri tabanına işlenerek yeni bisiklet yolu, bisiklet park yeri projelerine yön verecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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