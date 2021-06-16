Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışmasında halk oylaması yapılacak

Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışması sonucu eş değer ödüle layık görülen 3 tasarım için halk oylaması yapılacağı bildirildi.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz mart ayında düzenlenen yarışmaya katılan 48 projenin jüri tarafından değerlendirilerek, 3 eşit ödül ve 3 mansiyon olmak üzere toplam 6 projenin belirlendiği hatırlatıldı.

Belediyenin, ürettiği projelerini, katılım anlayışı gereği halk, kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliğinde ortak akılla gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Eş değer ödüle layık görülen 3 tasarım meclisimiz, Kaş halkı, sivil toplum kuruluşları ve esnaf odaları, kamu kurum ve kuruluşlarının değerlendirmeleri ve ulusal internet oylaması sonrası tek tasarıma indirilecek, bu tasarım belediyemizce amacına uygun inşa edilecektir. Bu bağlamda Kaş Cumhuriyet Meydanı’nda 16, 17, 18 Haziran 10.0018.00 saatleri arasında halk oylaması yapılacaktır. Vatandaşlarımız kimlikleriyle oy kullanabilir. Yarışma maketleri bulunan ödül almış, A, B, C olarak adlandırılmış tasarımlar oylanacaktır.”

Açıklamada, Kaş Belediyesinin, 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarından, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Topçu Teğmen Yusuf Ziya Erdil’in adlarını yaşatacak bir anıt yarışması düzenlediği, bu yarışmayla savaşın kazanılmasında önemli rol oynayan Türk ordusunun bu değerli subaylarının gösterdiği kahramanlıkların nişanesi olacak bir anıt elde etmeyi amaçladığı kaydedildi.

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