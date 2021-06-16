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(Özel) Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı Tonlarca ağırlığındaki geminin 30 metre uzunluğundaki omurga kısmı kamyonlara yüklenerek sahilden alınacak Hummalı çalışma drone ile görüntülendi

İHA

(Özel) Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı Tonlarca ağırlığındaki geminin 30 metre uzunluğundaki omurga kısmı kamyonlara yüklenerek sahilden alınacak Hummalı çalışma drone ile görüntülendi

Antalya’da 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı ’Manissa’ adlı kuru yük gemisinden geriye kalan 30 metrelik omurga kısmı, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinden karaya çıkarıldı. 40 gün süren çalışmalarda iki büyük iş makinesi ve bir dalgıç ekibi görev aldı. Hummalı çalışmalar havadan drone ile de görüntülendi.
Antalya’da her gün binlerce kişinin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı sahilindeki Beach Park’ın bir kısmında 1938 yılında batan buğday yüklü Alman bandıralı ’Manissa’ adlı kuru yük gemisinden geriye kalan omurga kısmını karaya çıkarmak için 40 gün önce çalışmalara başlanmıştı. Yapılan çalışmalarda geminin omurga kısmının büyük bölümü iki büyük iş makinesi tarafından sahile çıkarıldı. Sahile 2 metre mesafede bulunan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki geminin parçalarının çıkarılması için bir dalgıç ekibi de su altından destek verdi. Karaya çıkarılan tonlarca ağırlığındaki parçalar önümüzdeki günlerde işçiler tarafından kesilerek parçalara ayrılacak. Daha sonra ise ayrılan parçalar kamyonlara yüklenerek sahilden alınacak. Yapılan çalışmalar havadan drone kamerası ile de görüntülendi.

"Mavi bayraklı plajımızda olmaması gereken bir görüntüydü"
Geminin kalan parçalarının çıkarılması için 40 gündür çalıştıklarını belirten Aydın Emek, “Gemi 1938 yılında batıyor. Daha sonra kıyıya vuruyor. Çalışmalara başladığımız zaman kıyıda tehlike oluşturacak şekilde duruyordu. Kumu açtıkça daha da tehlikeli olduğunu gördük. Sonuna geldik. Son iki parçamız kaldı. Konyaaltı sahilini bu çirkinlikten kurtaracağız. Sahilimize ve Antalya’mıza hayırlı olsun. Mavi bayraklı plajımızda olmaması gereken bir görüntüydü. Biz de işin içerisine girince tehlikenin farkına vardık. Şu anda geminin burun kısmındayız. Toplam iki parçamız kaldı. Bugün ve yarın çıkaracağız. Sahilimiz tertemiz olacak. Ben adıma mutluyum. Büyük kepçeler çıkaracak, daha sonra kesilecek. Sonra da kamyonlara yüklenecek. İnsanlarımızı rahatsız etmeden çalışmaya çalışıyoruz” dedi.

"Plajın tamamının kullanılmasına vesile olacak bir çalışma içerisindeyiz”
Geminin parçalanması için su altından destek veren dalgıç ekibinin sorumlusu Alim Tuğ ise, “Gemi 85 yıl önce batıyor. Türkiye’ye ilk buğday ithal eden geminin enkazı. Konyaaltı’nda bu bölgede uzun zamandır tehlike arz ediyordu. Yaklaşık 3540 gündür çalışarak büyük bölümünü çıkardık. Plajın tamamının kullanılmasına vesile olacak bir çalışma içerisindeyiz” açıklamasını yaptı.

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