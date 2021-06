ATSO Başkanı Çetin: "Romanya ile her türlü işbirliğine açığız"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Romanya Büyükelçisi Ştefan Tinca ve Romanya Antalya Fahri Konsolosu Semih Beken’i ağırladı. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz’in de hazır bulunduğu toplantıda, Romanya – Antalya ekonomik ilişkileri ve bu ilişkilerin daha üst seviyelere çıkarılması konuşuldu.

Türkiye’de göreve yeni gelen Romanya Büyükelçisi Ştefan Tinca’ya görevinde başarılar dileyerek konuşmasına başlayan Başkan Davut Çetin, Romanya ile geçmişten gelen bir dostluklarının olduğunu söyledi. Büyükelçi Tinca ile de bu ilişkileri daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini vurgulayan Başkan Davut Çetin, “ATSO olarak bizler her zaman size destek vermeye hazırız” diye konuştu.



Antalya dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri

Büyükelçi Tinca’ya Antalya ekonomisi ile ilgili bilgiler veren Başkan Davut Çetin, kentin majör ekonomisinin tarım ve turizm olduğunu ifade etti. Antalya’nın yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, “Antalya pandemi öncesine kadar 20 milyona yakın turist alan bir kent durumundaydı. Bu durum pandemi sonrasında da güvenli turizm hareketimizle kaldığı yerden devam edecektir” dedi.

Antalya’nın pandemi öncesinde Romanya’dan 250 bini aşkın turisti de ağırladığını dile getiren Çetin, “Romanya 20 milyonu aşkın nüfusuyla büyük bir ülke. Umuyorum ki yakın zamanda Antalya’da bir milyon Rumen kentimize gelecektir” şeklinde konuştu.



Tarımsal üretimin her alanında zirvedeyiz

Turizmin yanı sıra tarım konusunda da Antalya’nın Türkiye’nin en önemli merkezi olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, “Kentimiz yaş sebze ve meyvesiyle, kesme çiçeğiyle, örtü altı üretimiyle tarımsal üretimin her alanında bir marka haline gelmiş durumda. Türkiye’nin yaş sebze meyve deposu Antalya olmuştur. Kesme çiçek ihracatının yüzde 98’i Antalya’dan yapılmaktadır. Örtü altı üretiminde muzdan domatese, tropikal meyvelerden bibere kadar bu konuda çok ileri seviyede üretimlerimiz mevcut” ifadelerini kullandı.



ATSO üyelerinin yüzde 10’a yakını yabancı yatırımcı

Konuşmasına RomanyaAntalya ekonomik ilişkileri hakkında bilgiler vererek devam eden Başkan Davut Çetin, “Odamıza kayıtlı bugün itibarıyla 4 bin 327 firma bulunuyor. Antalya turizmde olduğu gibi yabancı yatırımcı konusunda da ülkemizin en önemli cazibe merkezlerinden biri. Bu yatırımcılardan 10’u da Romanya’dan gelip kentimize yatırımcı bulunuyor. Antalya’nın serbest bölge, organize sanayi bölgeleri, turizmi, tarımı ve ticaretin her alanında çok önemli yatırım alanlarına sahip. Umuyorum önümüzdeki dönemlerde daha fazla Rumen yatırımcıyı kentimizde göreceğiz” dedi.



Ekonomik faaliyetlerimizi artırmalıyız

Romanya ile Antalya’nın ekonomik ilişkilerini ileri taşımak için her türlü işbirliğine açık olduklarını da ifade eden Başkan Davut Çetin, “2020 yılında Antalya’dan Romanya’ya olan 49,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken aynı dönemde Romanya’dan 3,3 milyon dolarlık ithalat yapmış durumdayız. İhracatımızda en önemli kalemi yaş sebze ve meyve oluşturuyor. Bunun karşılığında da en çok gübre ithal etmişiz. Bu sayıları bir an önce karşılıklı işbirliği çalışmalarıyla artırmalıyız. Geçtiğimiz hafta Rumen iş insanlarıyla Odamız üyelerini online olarak B2B görüşmeler yapmasını sağladık. Bu çalışmaları daha da çoğaltarak ekonomik ilişkilerimizi ileri götürme konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu



RomanyaAntalya ilişkileri ileri taşınacaktır

Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu için kente geldiklerini ifade eden Romanya Büyükelçisi Ştefan Tinca, Antalya’da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Kendisinin de katıldığı ve ATSO üyeleriyle Rumen iş insanlarını geçtiğimiz hafta bir araya getiren toplantıdan olumlu sonuçlar çıkmasını umut ettiğini söyleyen Büyükelçi Tinca, “Büyükelçilik olarak elimizden gelen her türlü desteği verebiliriz. Burada Fahri Konsolosumuz Semih Beken de bize çok önemli bir köprü vazifesi görüyor. Ortaklık çalışmalarımızı pandemi sonrasında karşılıklı ziyaretlerle de tamamlayabiliriz. Hem Antalyalı iş insanlarını Romanya’da ağırlamak, hem de kendi heyetlerimizi buraya getirmek isteriz. Yakın zamanda ben Antalya ile Romanya’nın ekonomik ilişkilerinin daha ileri boyutlara taşınacağından eminim” dedi.

Görüşmenin sonunda Başkan Davut Çetin, Büyükelçi Ştefan Tinca’ya günün anısına ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından resmedilen Antalya tablosunu armağan etti.

