Belediyenin verdiği KPSS destek ücretinden kullanmadığını iade etmek istedi Giriş ücreti 90 TL olan sınav için hesabına 300 TL yatırılan Mısra Erkal, 'Başkasının ihtiyacı olabilir' diye belediyeyi arayarak paranın 210 lirasını iade etmek istedi “Sınav günü ihtiyacınız olabilir. Sizde kalsın” diyen belediye parayı geri almadı

Antalya’da yaşayan Mısra Erkal, Muratpaşa Belediyesi’nden aldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ücreti desteğinin fazlasını iade etmek istedi. Erkal, belediyenin sınav, yol ve yemek yardımı olarak yatırdığı 300 liranın 210 lirasını iade için başvuruda bulunarak, “Benim sınavım 90 liraydı. Belki başka insanların sınava girmek için 90 liraya ihtiyacı vardır” dedi. Belediye yetkilileri ise, “Sınav günü ihtiyacınız olabilir. Sizde kalsın” diyerek parayı geri almadı.

Antalya’da yaşayan Mısra Erkal, bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. Erkal, diğer iş arayan üniversite mezunu gençler gibi ağustos ayında yapılacak KPSS’ye girmeye karar verdi. Sınav ücretini nasıl ödeyeceğini düşünürken genç kız internette Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın belediyenin daha önce sosyal yardımda bulunduğu ailelerden KPSS’ye girecek olanların sınav ücretlerini karşılayacaklarına ilişkin duyurusunu gördü. Duyuruyu tıkladığında belediyenin Komşu Meclisi uygulamasının açıldığını anlatan Erkal, internet üzerinden başvurusunu tamamladığını söyledi. Sonrasında belediyeden gelen bir telefonla başvurusunun kabul edildiğini öğrendiğini anlatan Erkal, “Belli bir miktar yatırdılar. Bu benim sınav ücretimi kat kat aşıyordu. Benim sınavım 90 liraydı. Belki başka insanların sınava girmek için 90 liraya ihtiyacı vardır düşüncesiyle geri yatırmak istedim” diye konuştu.

Belediyenin diğer başvuru sahiplerine olduğu gibi sınav, yol ve yemek yardımı olarak 300 lira yatırdığı Erkal, 210 lirayı iade için Muratpaşa Belediyesi’ne başvurdu. Muratpaşa Belediyesi yetkilileri, KPSS’ye girecek herkese aynı yardımda bulunduklarını belirterek, duyarlılığı için Mısra Erkal’a teşekkür edip, “Sınav günü ihtiyacınız olabilir. Sizde kalsın” dedi.

KPSS’nin gençlerin geleceğini belirleyen çok önemli bir sınav olduğunu belirten Erkal, “Muratpaşa Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilere destek oldu. Ben şu anda mezunum. Kara kara düşünüyorum, ‘ne yapacağım, ne edeceğim’ diye. Çok teşekkür ederiz. İnşallah devamı da gelir. İyiliklerde buluşmak dileğiyle” diye konuştu.

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