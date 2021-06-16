Deniz kaplumbağası yuvalarına ısıölçerli takip



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı plajında, 'Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik sonrası bu yıl ilk kez deniz kaplumbağası yuvalarına ısıölçer konuldu. Deniz kaplumbağalarının yuva içi sıcaklığı ve nemde üremelerine engel olacak derecede artış olup olmayacağı saptanacak.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından Kemer'e bağlı Çıralı sahilinde 'Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Sahil Güvenlik TCSG 33 Bot Komutanı Ulvi Gören, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdür Yardımcısı Osman Yöntem, Doğa Koruma Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu, Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve Ulupınar Mahallesi'nin muhtarı Habip Altınkaya ile Kıyı Koruma Koordinasyon Kurulu Başkanı Erdal Elginöz katıldı. Etkinliğe katılanlar, Çıralı'da tespit edilen 45'inci yuvaya ısıölçer yerleştirdi.

'YUVA SICAKLIĞINI TAKİP EDECEĞİZ'

Doğa Koruma Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu, Türkiye'deki 21 deniz kaplumbağası yumurtlama kumsalının 9'unun Antalya'da sınırlarında yer aldığını anlattı. Çıralı'da farkındalık oluşturmak, koruma faaliyetlerini artırmak için çalışma yaptıklarını belirten Berberoğlu, "Deniz kaplumbağalarının cinsiyetinin tayin edilmesiyle ilgili hava sıcaklığı önemli rol oynuyor. Küresel ısınmanın cinsiyet dağılımı ve değişimine etkisini tespit edip, gözlemleyebilmek için yuvalara ısıölçer yerleştirerek, yuva sıcaklığını takip edeceğiz" dedi.

BU YIL 150 BEKLENİYOR

Kıyı Koruma Koordinasyon Kurulu Başkanı Erdal Elginöz de bugün itibarıyla Çıralı'daki yuva sayısının 45'e ulaştığını, geçen yıl aynı tarihlerde 30 yuva olduğunu anlattı. Her yıl deniz kaplumbağalarının yumurtlamadığını belirten Elginöz, "2018'de 151 yuvamız olmuştu. O yıl markaladığımız deniz kaplumbağaları geçen sene yumurta yaptı. Deniz kaplumbağaları her sezonda 3 sefer yuva yapıyor. Bu sene 150 civarında yuva bekliyoruz. Salgın tedbirleri sayesinde caretta carettaların yuva sayısı, geçen yıla göre arttı çünkü geceleri sokağa çıkma yasağı olduğu için sahiller boş kalıyor. Görevlilerimiz ve gönüllülerimizle çalışma yapıyoruz. Kumsalın çevresindeki işletmelerimiz ışıkları perdeliyor" diye konuştu.

30 YUVADAN ISIÖLÇER BİLGİSİ ALINACAK

Erdal Elginöz, rahat sezon geçirmeyi umut ettiklerini belirterek, ilk yavruların 26 Haziran'dan itibaren çıkmasını beklediklerini, yavru çıkışlarının eylül sonuna kadar devam ettiğini anlattı. Yapılan bilimsel çalışmalar çerçevesinde yuvalara ısıölçer yerleştirdiklerine değinen Elginöz, "Akdeniz'de kıyısı olan 7 ülkeyle beraber aynı tarihlerde aynı datalarla yuvalara ısıölçerler yerleştiriyoruz. Veriler sezon sonunda toplanarak raporlanacak. Akdeniz'de ısınma var mı, yok mu; deniz kaplumbağalarının yuva içi sıcaklık ve nemde üremelerine engel olacak derecede artış olacak mı, tüm bunları saptayacağız. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne ileteceğiz. Onlar da deniz kaplumbağalarını korumak için ne gibi önlemler almamız gerektiği konusunda bu verileri kullanarak bize prosedürler önerecekler. O nedenle 150 yuvanın yaklaşık 30 tanesinden ısıölçer bilgisi alacağız. Dalyan, Patara, Çıralı, Samandağ ve Akyaka'da aynı anda ısıölçer yerleştirme işlemi yapılıyor. Bu yıl ilk defa uygulanıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-06-16 15:30:24



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