Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu Olay işe gitmeyen mühendisin mesai arkadaşlarının evine gitmesiyle ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu Olay işe gitmeyen mühendisin mesai arkadaşlarının evine gitmesiyle ortaya çıktı

İHA

Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu Olay işe gitmeyen mühendisin mesai arkadaşlarının evine gitmesiyle ortaya çıktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir ziraat mühendisi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay Cumhuriyet Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü’nde ziraat mühendisi olarak çalışan 46 yaşındaki Elvan Dönmez, 15 Haziran günü hastanede randevusu olduğu gerekçesiyle iş yerinden izin aldı. Dönmez, bugün iş yerine gitmeyince arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Dönmez'e telefondan ulaşamayan bir grup arkadaşı evine giderek kapıyı çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine durumu güvenlik güçlerine bildiren arkadaşları, güvenlik güçlerinin kapıyı açmasıyla şok oldu. Elvan Dönmez’in cansız bedeniyle karşılaşan güvenlik güçleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dönmez’in saatler önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Dönmez’in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak Elvan Dönmez’in Konya nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenildi. Dönmez’in cenazesi Konya’dan gelecek ailesine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu
Başkan Yücel muhtarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yücel muhtarla buluştu
Belediyenin verdiği KPSS destek ücretinden kullanmadığını iade etmek istedi Giriş ücreti 90 TL olan sınav için hesabına 300 TL yatırılan Mısra Erkal, 'Başkasının ihtiyacı olabilir' diye belediyeyi arayarak paranın 210 lirasını iade etmek istedi “Sınav günü ihtiyacınız olabilir. Sizde kalsın” diyen belediye parayı geri almadı
YEREL HABERLER Belediyenin verdiği KPSS destek ücretinden ...
Böcek: "Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, doğru olanı yaptık" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Biz doğru olanı yaptığımıza inanıyoruz, projenin değiştirilmesine hiç girmedik"
YEREL HABERLER Böcek: "Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, ...
Motosiklet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları yakalandı
ATSO Başkanı Çetin: "Romanya ile her türlü işbirliğine açığız"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Romanya ile her türlü ...
(Özel) Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı Tonlarca ağırlığındaki geminin 30 metre uzunluğundaki omurga kısmı kamyonlara yüklenerek sahilden alınacak Hummalı çalışma drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi ...
(Özel) Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu Köpüklerin üzerine düşen kömürlerden çıktığı öğrenilen yangın, çevredeki diğer sürücülerin müdahalesi ile söndürüldü
YEREL HABERLER (Özel) Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki ...
Gülveren’de hak sahipleri evlerine kavuştu Sözleşme tarihinden 1 yıl önce evlerini teslim aldılar
YEREL HABERLER Gülveren’de hak sahipleri evlerine kavuştu Sözleşme ...
Tabancalı, meşaleli asker eğlencesinde yolu trafiğe kapattılar
YEREL HABERLER Tabancalı, meşaleli asker eğlencesinde yolu trafiğe ...
Fırtına ve hortum muz serasını yerle bir etti
YEREL HABERLER Fırtına ve hortum muz serasını yerle bir etti
Halı silkelerken düşen annesi öldü, ağıtları yürek dağladı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Halı silkelerken düşen annesi öldü, ağıtları yürek ...
Alkollü sürücünün patlak lastikle kullandığı otomobil alev alev yandı Alkollü sürücü: "Bir kadeh içtim alkollü değilim, olaya anlam veremedim"
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün patlak lastikle kullandığı otomobil ...
Halı silkelerken düşen annesi öldü, ağıtları yürek dağladı
YEREL HABERLER Halı silkelerken düşen annesi öldü, ağıtları yürek ...
Antalyaspor Stadyumu’ndan çıkan dumanlar itfaiye ve polisi alarma geçirdi Dumanların stadın altındaki bir restorana ait bacadan kaynaklandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Antalyaspor Stadyumu’ndan çıkan dumanlar itfaiye ve ...
Antalya Büyükşehir'den işçilerine 3 bin 150 lira promosyon Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "8 bin 142 personelimizin 3 bin 150 lirası, pazartesiye kadar ödenmiş olacak"
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir'den işçilerine 3 bin 150 lira ...
Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışmasında halk oylaması yapılacak
YEREL HABERLER Kaş’ın Kahramanları Anıtı Tasarım Yarışmasında halk ...
Bisiklet taşıma aparatlı otobüslere sensör uygulaması
YEREL HABERLER Bisiklet taşıma aparatlı otobüslere sensör uygulaması
(Özel) 14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza Vatandaşları boş kağıtlara attırdıkları imzalarla borçlandırıp icra takibi başlatmaktan yargılanan iki sanığa 45 yıl hapis ve 281 bin TL para cezası verildi Vefat eden mağdurun kızı, "Keşke babam bugünleri görseydi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER (Özel) 14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ...
Akdeniz’de sular kirlenmeden önlem almak için protokol imzalandı Akdeniz Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ortak çalışacak
YEREL HABERLER Akdeniz’de sular kirlenmeden önlem almak için ...
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Serik'te hortum kamerada (2)
YEREL HABERLER Serik'te hortum kamerada (2)
Antalya’da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Antalya’da hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme götürdü Birinci kat balkondan çırptığı halıyla beton zenine düşen kadın hayatını kaybetti Acı haberi alan kadının çocukları gözyaşlarına boğuldu Kadınının ölümüne neden olan halı ise çöpe atıldı
YEREL HABERLER Antalya'da balkondan çırptığı halı ölüme ...