Alanya'da kaçak tütün operasyonu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma operasyonunda 86 kilogram kaçak tütün ve 55 bin 800 adet kaçak tütünle doldurulmuş makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri M.D. (40) isimli şüphelinin iş yerinde kaçak sigara sattığı bilgisine ulaştı. Tespit üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 86 kilogram kaçak tütün, 55 bin 800 adet dolu makaron ve 803 bin adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.D., 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.

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