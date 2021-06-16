Turizm merkezi Kaş’ta yağan kar şaşkınlığı

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Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle bölge beyaza büründü.

Sabah saatlerinde Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi Akdağ mevkiinde kar yağışı başladı. Bölgede yaşayanlar kar yağışını görünce şaşkınlık yaşarken, ilerleyen dakikalarda bölge beyaza büründü. Bölge sakinleri ise yağış anını cep telefonuyla kaydetti.

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