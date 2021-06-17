'Artık aynaya bakabiliyorum'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Artık aynaya bakabiliyorum'

DHA

'Artık aynaya bakabiliyorum'


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 8 ay önce gittiği güzellik merkezinde yüzünde 2'nci derece yanıklar oluşan Aslı İlhan (42), sağlık merkezinde yapılan dermapen (mikro iğneleme) uygulaması ve kolajen içerikli ürünlerle yanıklardan yüzde 60 oranında kurtuldu. Yüzünün toparlanmaya başladığını belirten İlhan, artık rahatlıkla aynaya bakabildiğini söyledi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Aslı İlhan, geçen yıl 2 Kasım'da sosyal medyada reklamını görüp gittiği A.A.'ya ait güzellik salonunda, yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan İlhan'a ikinci seansta lazerli uygulama yapan işletme sahibi, iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetti. Bu durumu A.A.'ya söyleyen İlhan, uygulamanın ardından evine gitti. Yanıklardan dolayı acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı. İlhan, 25 Şubat günü yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı.
PARASINI İSTEYİNCE TEHDİT EDİLDİ
Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden, ödediği 6 bin TL'nin iadesini istedi. Ancak bu isteğini reddeden güzellik merkezi sahipleri iddiaya göre kendisini tehdit etti. İlhan bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İlhan'ın aldığı raporda, yüzünde 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.
YANIKLAR YÜZDE 60 AZALDI
Güzellik merkezlerinde istediği sonucu alamayan Aslı İlhan, yüzü için bu kez bir sağlık merkezine başvururken, ayda bir yapılan dermapen uygulamasıyla yüzünde belirgin düzelmeler başladı. İlhan, dermapen uygulamasını 2 seans gerçekleştirdikten sonra kolojen içerikli ürünler kullanarak yüzündeki yanık izlerinden yüzde 60 oranında kurtuldu.
'2 AY SONRA DÜZELECEK'
Yanlış uygulama sonucu yüzünde yanıklar oluştuğunu ifade eden Aslı İlhan, "6 ay önce güzellik salonuna gittiğimde cilt bakımı toparlama işleminde, cildimi yanlış tedavi sonucu yaktılar. Daha sonra doktorun ve hastanenin önerdiği yöntemle yüzümü bu hale getirdim. Tamamen geçmedi ama düzeldi. İlk yandığı süreçte doktorun verdiği raporda yaklaşık 9 ay kadar süreç geçmesi gerekiyordu, 6 ay geçti, yaklaşık 2 ay sonra tamamen düzelecek" dedi.
'ESTETİK YAPTIRMADIM, CİLT BAKIMI İÇİN GİTTİM'
Yüzüne estetik yaptırmadığına dikkat çeken İlhan, cilt bakımı sonucunda 2'nci derece yanık hasarı oluştuğunu söyledi. İlhan, "Herkes estetik yaptırırken başıma böyle bir şey geldiğini düşünmüş ama estetik için değil, cilt bakımı için güzellik salonuna gittim. Yanlış yapılan bir yöntem sonucu cildimde 2'nci derece yanıklar meydana geldi. İlk bir hafta yüzümde yanıklar çok fazla olduğu için ağrı ve acılar çok fazlaydı. Çoğu insan bilmediği için yargıda bulundu. Ben estetik yaptırmadım, rutin bir cilt bakımı işlemi için gittim. Karşı taraf bunu kabul etmediği gibi tehdit etti. Şu an konu yargıya taşındı ve orada devam ediyor" diye konuştu.
'DÜZELMEYE BAŞLADI AMA TAMAMEN DÜZELMEDİ'
Sosyal medyada yapılan yorumlar nedeniyle çok kırıldığını ifade eden Aslı İlhan, pandemi nedeniyle yargı sürecinin yavaş işlediğini söyledi. İlhan, yüzünün geçen süreçte iyileşmeye başladığını belirterek, "Yüzüm toplanmaya başladı ama tamamen düzeldi diyemeyiz. İnsanlar, sosyal medyada gördükleri reklama güvenmesin. Doktor kontrolündeki yerlere gitsinler, ben elit bir yerde olduğunu düşünerek gittim, reklamına güvendim ama sonucun böyle olmadığını gördüm. Bu şekilde mağdur oldum, üstüne tehdit edildim ve suçlandım. Bu yaşadıklarım tüm güzellik salonlarının kötü olduğu anlamına gelmesin, ben sadece gittiğim iki salonla sorun yaşadım. İsterim ki insanlar da oraya gidip mağdur olmasın" dedi.
'ARTIK AYNALARA BAKABİLİYORUM'
Gittiği uzman doktorun verdiği ilaçlarla yüzünün toparlanmaya başladığını belirten İlhan, artık aynaya bakabildiğine dikkat çekti. Aslı İlhan, "Artık rahat bir şekilde sokaklarda dolaşabiliyorum. İnsanların 'Geçmiş, iyileşmişsin' gibi tepkilerini alınca çok mutlu oluyorum. En önemlisi de artık aynaya rahatlıkla bakabiliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-06-17 09:28:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER 83 yıl önce batan geminin enkazı gün yüzüne çıktı
Antalya'da 2020 yılında 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 yavru caretta denizle buluşturuldu
YEREL HABERLER Antalya'da 2020 yılında 4 bin 853 yuvadan 204 bin 591 ...
Antalyaspor, Ferhat Kaplan ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Ferhat Kaplan ile yollarını ayırdı
Kamyonla motosiklet çarpıştı; baba öldü, kızı ağır yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kamyonla motosiklet çarpıştı; baba öldü, kızı ağır ...
Serik Belediyespor Atakan Cangöz ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Serik Belediyespor Atakan Cangöz ile yeniden anlaştı
Kamyonla motosiklet çarpıştı; Baba öldü, kızı ağır yaralı
YEREL HABERLER Kamyonla motosiklet çarpıştı; Baba öldü, kızı ağır ...
Fransız aile, tüm varlığını satıp karavanla dünya turuna çıktı
YEREL HABERLER Fransız aile, tüm varlığını satıp karavanla dünya ...
Turizm merkezi Kaş’ta yağan kar şaşkınlığı
YEREL HABERLER Turizm merkezi Kaş’ta yağan kar şaşkınlığı
Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek bekledi Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, ağaca çarpıp savrularak yolu kapattı
YEREL HABERLER Sürücü sıkıştığı koltukta ambulansı sigara içerek ...
Alanya’da 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da 5 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
ALKÜ’de öğrenci sayısı artıyor
YEREL HABERLER ALKÜ’de öğrenci sayısı artıyor
Serik'te hortum kamerada (3)
YEREL HABERLER Serik'te hortum kamerada (3)
Alanya'da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Alanya'da kaçak tütün operasyonu
Alanya’da yollarda yeni beton yol uygulaması
YEREL HABERLER Alanya’da yollarda yeni beton yol uygulaması
Deniz kaplumbağası yuvalarına ısıölçerli takip
YEREL HABERLER Deniz kaplumbağası yuvalarına ısıölçerli takip
Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu Olay işe gitmeyen mühendisin mesai arkadaşlarının evine gitmesiyle ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ziraat mühendisi evinde ölü bulundu Olay işe gitmeyen ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu
Başkan Yücel muhtarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Yücel muhtarla buluştu
Belediyenin verdiği KPSS destek ücretinden kullanmadığını iade etmek istedi Giriş ücreti 90 TL olan sınav için hesabına 300 TL yatırılan Mısra Erkal, 'Başkasının ihtiyacı olabilir' diye belediyeyi arayarak paranın 210 lirasını iade etmek istedi “Sınav günü ihtiyacınız olabilir. Sizde kalsın” diyen belediye parayı geri almadı
YEREL HABERLER Belediyenin verdiği KPSS destek ücretinden ...
Böcek: "Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, doğru olanı yaptık" Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Biz doğru olanı yaptığımıza inanıyoruz, projenin değiştirilmesine hiç girmedik"
YEREL HABERLER Böcek: "Falez Işıklandırma Projesi'nin iptalinde, ...
Motosiklet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları yakalandı
ATSO Başkanı Çetin: "Romanya ile her türlü işbirliğine açığız"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Romanya ile her türlü ...
(Özel) Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi karaya çıkarıldı Tonlarca ağırlığındaki geminin 30 metre uzunluğundaki omurga kısmı kamyonlara yüklenerek sahilden alınacak Hummalı çalışma drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Dünyaca ünlü plajdaki 83 yıllık batık gemi ...
(Özel) Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki kömürler az kalsın aracı kül ediyordu Köpüklerin üzerine düşen kömürlerden çıktığı öğrenilen yangın, çevredeki diğer sürücülerin müdahalesi ile söndürüldü
YEREL HABERLER (Özel) Kamyonetin kasasında taşınan mangaldaki ...