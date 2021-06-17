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Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün 7 Devlet ve Hükümet Başkanı, 1 Başbakan Yardımcısı, 9 Dışişleri Bakanı ve 3 Bakan Yardımcısı ve Devlet Sekreteri’ni ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" "DAÜ üyelerinin AB üyelik perspektiflerinin güçlendirilmesi ortak amacımızdır" "AB, ancak Güneydoğu Avrupa ülkelerinin tamamı üye olduğunda küresel bir aktör haline gelebilir" "Tiran ve Üsküp ile katılım müzakerelerine bir an önce başlanması çağrısında bulunuyoruz"

İHA

Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bugün 7 Devlet ve Hükümet Başkanı, 1 Başbakan Yardımcısı, 9 Dışişleri Bakanı ve 3 Bakan Yardımcısı ve Devlet Sekreteri’ni ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" "DAÜ üyelerinin AB üyelik perspektiflerinin güçlendirilmesi ortak amacımızdır" "AB, ancak Güneydoğu Avrupa ülkelerinin tamamı üye olduğunda küresel bir aktör haline gelebilir" "Tiran ve Üsküp ile katılım müzakerelerine bir an önce başlanması çağrısında bulunuyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "GDAÜ üyelerinin AB üyelik perspektiflerinin güçlendirilmesi ortak amacımızdır. AB, ancak Güneydoğu Avrupa ülkelerinin tamamı üye olduğunda küresel bir aktör haline gelebilir. Tiran ve Üsküp ile katılım müzakerelerine bir an önce başlanması çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantının açılışında konuşan Çavuşoğlu, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle katılımcıları Antalya’da ağırlamaktan memnun olduğunu dile getirerek, bu yıl aynı zamanda Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin 25. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.
Kasım ayındaki gayrı resmi toplantının ardından bugün yeniden Antalya’da bir araya geldiklerini ifade eden Çavuşoğlu, “23 yıl önce, bu sürecin dönem başkanlığını ilk kez üstlendiğimizde de Antalya’da bir zirve düzenlemişti. GDAÜ’nün temel belgesi olan İyi Komşuluk İlişkileri Şartı’nı da yine ilk kez Antalya Zirvesi’nde ele almıştık. O dönemden bu yana ortak hedeflerimizi hayata geçirmek için önemli mesafe kat ettik. Bugün artık sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan bir Güneydoğu Avrupa var. Bölgenin en kapsayıcı forumu olan Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci, en zor zamanlarda dahi bölge ülkelerini bir araya getirebilen bir platform oldu. Sorunlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan, yüz yüze konuşmamıza imkan sağladı” diye konuştu.

"40'tan fazla etkinlik düzenledik"
Üçüncü kez üstlendikleri Dönem Başkanlığının sonuna geldiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Bu dönemde 40’dan fazla etkinlik düzenledik. İlk kez düzenlediğimiz Diaspora ve Gençlik Forumları önemli etkinliklerimiz arasındaydı. Bu vesileyle, bölgemizin önemli sorunlarından biri olan beyin göçünü de ele aldık. Keza, ulaştırma, altyapı, eğitim, spor ve yargı gibi farklı alanlarda toplantılar gerçekleştirdik. İnsan ticaretiyle mücadele ve mülteci hukuku gibi konularda çalıştaylar düzenledik. Afetlere hazırlık, örgütlü suçlarla mücadele, kültürel mirasın korunması, enerji verimliliği, kadınların güçlendirilmesi gibi konularda da faaliyetler gerçekleştirdik. Bakanlık olarak, Diplomatik Eğitim Programına ev sahipliği yaptık. Önem verdiğimiz bir diğer konu ise, Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin etkinliğinin artırılması oldu. Bu konudaki Çalışma Grubu’nu canlandırdık. Bölgesel İşbirliği Konseyi’ni kurumsal ve şeffaf bir yapıya kavuşturmak için adımlar attık. Katkıları için Konsey Sekretaryası ve Genel Sekreter Bregu’ya teşekkür ediyorum. Çalışma Grubu’nun bir diğer somut sonucu ise GDAÜ resmi internet sitesinin kurulması oldu. 25 yıllık bir oluşum olmasına rağmen, bunun gecikmiş bir adım olduğunu teslim etmeliyiz. Yine de Türkçemizdeki 'Geç olsun güç olmasın' sözünü hatırlayarak, çalışmalarımıza şevkle devam edeceğiz. Dönem Başkanlığımız sırasında, 2030 Strateji Belgesi’nin hazırlanması da önemli bir adım oldu” diye konuştu.
“Bölgemizin entegrasyonu amacıyla önemli adımlar atılıyor” diyen Mevlüt Çavuşoğlu, “AB üyesi olmayan 6 bölge ekonomisi arasında mal, hizmet, kişi ve sermayenin serbest dolaşımına imkan tanıyan Ortak Bölgesel Pazar tesis edildi. Bu katılımcılar arasında kimlik kartıyla seyahat edilmesi için de çalışmalar sürüyor. Bölgemizin AvrupaAtlantik kurumları ile bütünleşmesine verdiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. GDAÜ üyelerinin AB üyelik perspektiflerinin güçlendirilmesi ortak amacımızdır. AB, ancak Güneydoğu Avrupa ülkelerinin tamamı üye olduğunda küresel bir aktör haline gelebilir. Tiran ve Üsküp ile katılım müzakerelerine bir an önce başlanması çağrısında bulunuyoruz. Podgoritsa ve Belgrad’ın katılım müzakerelerinin hızlandırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda aramızdaki farklılıkları aşma yönünde ortak irade sergilememiz önem taşıyor. BelgradPriştine Diyalog Süreci’nde önümüzdeki dönemde mesafe kat edilmesini bekliyoruz. Bu konuda her türlü katkıya hazırız” ifadelerini kullandı.

"Yüksek temsilcilik Ofisi'ne desteklerimizi sürdüreceğiz"
Mostar’da 12 yıl aradan sonra seçimlerin başarılı bir şekilde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, “Seçimler BosnaHersek’te tarafların istedikleri takdirde uyum içinde çalışabileceklerini gösterdi. Bu vesileyle, yeni Yüksek Temsilci seçilen Christian Schmidt’e başarılar diliyoruz. Görevini yakında bırakacak olan Valentin Inzko’ya özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Yüksek Temsilcilik Ofisi’ne önümüzdeki dönemde de desteğimizi sürdüreceğiz. Bugün 7 Devlet ve Hükümet Başkanı, 1 Başbakan Yardımcısı, 9 Dışişleri Bakanı ve 3 Bakan Yardımcısı ve Devlet Sekreteri’ni ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, hepinize Dönem Başkanlığımız sırasında verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Bir sonraki Dönem Başkanı Atina’ya başarılar diliyorum. Kendilerine her türlü desteği vereceğiz. 20222023 Dönem Başkanlığını üstlenmeyi kabul eden Podgoritsa’ya da teşekkür ediyorum. Böylece, GDAÜ Troykasını da oluşturmuş olduk” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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