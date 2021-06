Havuzlardaki yoğunluğa dikkat Prof. Dr. İbrahim Atmaca: "Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi kuralı devam etmeli" "Bilgisayar destekli dozaj ve kontrol sistemleri tercih edilmeli"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, yaz aylarında havuzlarda yaşanacak yoğunluğa dikkat çekerek, pandemi nedeniyle geçen yıl havuzlara getirilen kontrollü tatil modelinin bu yıl da özenle sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Atmaca, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj (deniz salyası) sorununu da hatırlatarak, ‘Hem pandemi hem de denizlerimizde yaşanan müsilaj yoğunluğu havuzlara olan ilgiyi daha da arttıracaktır. Bu nedenle covid 19 riskine karşı tedbirlere sıkı sıkıya riayet etmeliyiz’ uyarısında bulundu.



"Havuz içerisinde sosyal mesafe kuralı devam etmeli"

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, uzun süredir yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının büyük oranda esnetilmesi ve son dönemde Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununun özellikle yerli turistin Akdeniz ve Ege bölgelerine olan ilgisini artıracağını belirterek, Temmuz ayı itibariyle büyük bir turizm yoğunluğunun beklendiğini dile getirdi. Atmaca, "Yaz aylarıyla birlikte açılan turizm tesislerinde, su parklarında ve sitelerde havuz kullanımı yoğunlaşacak. Covid19 riskine karşı kontrollü havuz kullanımında geçen yıl alınan bazı tedbirlerden olan ‘havuz içerisinde 8 metrekarelik sosyal mesafe kuralı’ uygulanmasının devam etmesini öneriyoruz" dedi.



Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi

Başkan Atmaca, aşılamanın da hızlanmasıyla geçen yıla göre bir nebze daha rahat olunacağını ifade ederek, “Çok sayıda kullanıcının aynı anda havuz ortamında bulunacak olmasının oluşturacağı riske karşı havuz ortamında sosyal mesafenin korunması öncelikli önlem görülüyor. Yüzme aktivitelerinde sosyal mesafe koşullarının sağlanması için, Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl önerdiği uygulama olan; havuz çevresinde 4 metrekareye 1 kişi, havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasitenin belirlenmesi ve şezlonglar arasında en az 1,5 metre mesafe olması kuralı bu yıl da uygulanmalıdır” dedi.



"Taban her gün temizlenmeli"

Yüzme havuzlarında taban temizliğinin her gün, havuz duvarlarının temizliğinin ise en az haftada bir yapılması gerektiğini vurgulayan Atmaca, “Ayak havuzları her gün boşaltılmalı, temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve yeniden doldurulmalı. Yüzme havuzlarında suyun hazırlanması ve dezenfekte edilmesi için gereken ekipmanların tesiste bulundurulması ve havuzun güvenli işletme şartlarında çalıştırılabilmesi için sürekli bakımlarının yapılıp sezon boyunca çalışır durumda tutulması gerekir. Yılda bir kez yapılacak ana bakımlar işletmenin durduğu zamanlarda yapılmalıdır. Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü kullanımı da alınması gereken tedbirler arasındadır. Kimyasal dozaj sistemlerinin bakımı, bağlantı yerlerinin sökülüp temizlenmesi, topraklama ve kaçak akım koruma sisteminin denetlenmesi gibi kontroller mutlaka yapılmalı” uyarısında bulundu.



"Bilgisayar destekli dozaj ve kontrol sistemleri tercih edilmeli"

Covid19’un dezenfektanlara duyarlılığı nedeniyle havuz suyunda ruhsatlı dezenfektan ve kimyasalların kullanılmasının bu süreçte önem taşıdığının altını çizen Atmaca, "Bilindiği üzere havuz hijyenini sağlamak üzere havuz kimyasalları şeklinde ph dengeleyici, klor, yosun önleyici, berraklaştırıcı, çöktürücüler gibi kimyasallar uygulanmaktadır. Bunların ölçülerek, miktarlarının ilgili standartlara uygun halde tutulması insan sağlığı için çok önemlidir. Bu noktada da bilgisayar destekli dozaj ve kontrol sistemlerinin muhakkak tercih edilmesi gereklidir. Bahsedilen bu kimyasalların standartlarca da belirtilen oranlarda kullanılması insan sağlığı yanı sıra işletme ekonomi açısından da önem arz etmektedir. Tüm bu sebepler ile gereksiz kimyasal kullanımına neden olmamak için otomasyona dayalı bilgisayar destekli ölçüm ve gözlemler muhakkak tercih edilmelidir" dedi.

