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Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozuymuş

DHA

Poşet sanılan deniz canlısı, nadir görülen kaplumbağa salyangozuymuş


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, amatör olarak dalış yapan Ömer Eyican, son dalışında su altında ilk defa gördüğü ve turuncu poşet sandığı canlıyı eline alıp, inceledikten sonra denize bıraktı. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, canlının, Akdeniz'de çok nadir görülen ve zararı olmayan kaplumbağa salyangozu olduğunu söyledi.
Antalya'nın kıyı kesimlerinde 10 yıldır dalarak, zıpkın avcılığı yapan Ömer Eyican, perşembe günü, Topçam bölgesinde dalış yaptı. Bu sırada suda gördüğü turunculuğu poşet sanan Eyican, dibe daldığında ise canlı olduğunu fark etti. Eline eldiven takan Eyican, canlıyı alıp, incelemeye başladı. İlk kez gördüğü canlının ne olduğunu anlayamayan Eyican, fotoğraflarını çekerek, tekrar suya bıraktı.
Fotoğrafları ve videoları inceleyen AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, canlının, Akdeniz'de çok nadir görülen, Latince adı 'Pleurobranchus Testudinarius Cantraine' olan kaplumbağa salyangozu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu, 5 yıl önce kendisinin de ilk defa gördüğü türle ilgili makale yazdığını söyledi.
ZARARSIZ CANLI
Canlının deniz salyangozu türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu tür, kaplumbağa salyangozu olarak geçen, geceleri daha aktif olan, gündüzleri ise saklanan salyangoz türü. Avuç içini dolduracak kadar olur, çok renkli ve çok güzel bir türdür. Çok nadir görülür ve halk arasında kaplumbağa salyangozu olarak bilinir. Akdeniz ekosisteminde çok nadir görülür ve kayaların arasında yaşar. Herhangi bir zarar verecek canlı değil. Kara salyangozları gibi bir salyangoz türü" diye konuştu.
TÜRLE İLGİLİ MAKALE YAZMIŞ
Dalış sırasında bu tür canlıların ele alınmaması gerektiği uyarısında da bulunan Gökoğlu, "Dalışın etikliği açısından da dokunmamak gerekiyor çünkü her canlının doğal yaşamında rahatsız edilmemesi gerekiyor. Her canlı zararsız değildir. Bazen elinize zarar verecek canlı da olabilir. Bu açıdan her canlıyı elinize almak sakıncalı olabilir. Ben bu canlıyı Phaselis Antik Limanı'nda, 4 veya 5 yıl önce görmüştüm. Bununla ilgili üniversitemizin dergisinde 'Akdeniz'de Çok Nadir Görülen Kaplumbağa Türü' başlıklı bir makalemiz yayımlandı" dedi.
'POŞET SANDIM'
Antalya'nın farklı bölgelerinde 10 yıldır dalış yaptığını söyleyen Ömer Eyican ise "Geçen gün Topçam bölgesinde dalmaya çıktım. Yüzerken turuncu renkli bir şey gördüm. İlk başta bir poşet sandım. Suyun dibine daldığımda denizanasına benzer bir canlı olduğunu gördüm. Çıkarıp inceledim, ne olduğunu anlayamadım, tekrar denize iade ettim. İlk elime aldığımda zehirli midir, diye tereddüt ettim ancak elimde eldiven olduğu için korkmadan aldım" diye konuştu.
Canlının ne olduğunu sonradan öğrendiğini söyleyen Eyican, "Daha önce birçok tür gördüm ama böyle bir canlıyı ilk defa görüyorum. Sonradan kaplumbağa salyangozu olduğunu öğrendim. Görülmeyen bir tür olduğunu bilsem daha çok araştırıp, inceler ve daha çok fotoğrafını çekerdim. O anda ölmemesi için çok fazla inceleyemeden tekrar suya bıraktım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-06-17 11:57:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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