Pompalı tüfekle polislere ateş açan sanığa tahliye



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da otomobiliyle 'dur' ihtarına uymayıp, polislere pompalı tüfekle ateş açan Murat K. (33), yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Olay, 26 Şubat'ta Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri yol kontrolü sırasında Murat K. yönetimindeki 07 K 0280 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan Murat K., yanında bulunan pompalı tüfekle polise ateş etti, ekipler de peşine düştü. Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamaca sonunda otomobil, Muratpaşa ilçesi TRT Caddesi´nde motorize yunus ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen Murat K. ile yanındaki Habibe E. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bulunan pompalı tüfek, satır ve sopaya el konuldu. Habibe E.'nin cebinde de bir fişek bulundu. Otomobilin sağ tampon bölümünde 'Anlatılanlar başka, yaşananlar başka' yazısı ise dikkati çekti.

Dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenilen Murat K.'ye 'dur' ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmaktan, aracın sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmak olmak üzere toplam 6 bin 24 lira para cezası uygulandı. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Murat K. hakkında ayrıca, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'kamu malına zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı.

'HASMIM SANDIM, ATEŞ ETTİM'

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmaya katılıp şikayetçi sıfatıyla ifade veren polis memurları H.F. ile M.G., ikinci duruşmaya katılmadı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Murat K. ilk duruşmada verdiği ifadeyi tekrarlayarak, devletin polisine her zaman saygılı olduğunu söyledi. Daha sonra polis olduklarını öğrendiği kişilerin olay günü sivil kıyafetli olduğunu ifade eden Murat K., "Ben onları hasım sandığım için ateş ettim. Ayrıca, tüfekteki fişeklerden sadece ikisini ateşledim. Öldürme kastım olsaydı, hepsini sıkardım" dedi.

KAMU MALINA VERİLEN ZARARI ÖDEDİ

Sanık avukatı da isabet alan polis aracını kastederek, kamu malına verilen zararın giderildiğini gösteren belgeyi mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti sanığı haftada iki kez polis merkezine giderek imza vermesi şartıyla tahliye etti. Sanık Murat K. mahkeme heyetine, ilk duruşmada zorla getirilme tebligatı çıkarılmasına rağmen, ikinci duruşmaya gelmeyen tanık Habibe E.'yi kendisinin getireceği sözünü verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-06-17 12:03:48



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