Başkan Uysal, Adana’da düzenlenen kooperatifler zirvesine katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, Adana’da düzenlenen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi’nde, Gazipaşa’dan Kaş’a Antalya’da, kadınların kurup yönettiği üretim ve işletme kooperatiflerini yalnız bırakmadı.

Başkan Uysal, Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve Adana Valiliği koordinasyonunda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi’nin açılışına katıldı. ‘Birlikte üretim birlikte büyüme’ temasıyla düzenlenen ve 18 Haziran’a kadar devam edecek fuarda, Antalya’dan kadınların kurup yönettiği çok sayıda üretim ve işletme kooperatifi de yer aldı.

Eşi Ümran Uysal’la birlikte fuarın açılışında yer alan Başkan Uysal, aralarında Gazipaşa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Alanya Koza Ürünleri ve El Sanatları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Likya Kadın Girişimi, Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi gibi fuara Antalya’dan katılan kooperatiflerin stantlarını ziyaret etti.

Başkan Uysal, kooperatiflerin çalışmaları hakkında bilgi alırken yakın zamanda Erdal İnönü Kent Parkı’nda kooperatif raflarının yer alacağı ve konsinye satış modeliyle çalışacak kadınların el emeği göz nurun ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayacak satış mağazasını açacaklarını söyledi. Başkan Uysal, satış mağazasına bağlı bir de eticaret portalının kurulacağını sözlerine ekledi.

Başkan Uysal, fuarın açılışında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’la da Türkiye’nin 13 şehrinden gelen kooperatiflerin stantlarını ziyaret etti.

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