Kent Konseyi’nden Lara Kent Parkı ve Yamansaz’a inceleme gezisi

Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte Lara Kent Parkı ve Yamansaz’a inceleme gezisi düzenledi. İnceleme gezisinde Lara Kent Park'ında kumul alanda kanal kazıldığı, off road araçları için parkurlar oluşturulduğu, evsiz kişilerin kaçak barakalarda yaşadığı, ormanın ortasına sera kurulduğu tespit edildi.

Yanan ormanlık alanda da inceleme yapan Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, orman ve kumul alandaki çöp yığınlarına işaret etti. Yürütme Kurulu Üyesi Tuncay Neyişçi de Lara Kent Parkı’nın ekolojik, morfolojik ve kumul özelliğine vurgu yaparak, alanın önemine ilişkin bilgi verdi.



Yamansaz'da yapılaşma

Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin bir sonraki durağı ise Yamansaz oldu. Lara Kent Parkı’nın kuzeyinde yer alan Yamansaz ile ilgili Yürütme Kurulu üyesi Nihat Dipova tarafından bilgi verildi. ‘Kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen alanın sulak ve birçok canlıya evsahipliği yapma özelliklerine işaret edilirken, bölgedeki yapılaşmaya dikkat çekildi.



Bu mirası geleceğe taşımalıyız

İnceleme gezisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Lara Kent Parkı’nın da Yamansaz’ın da kentin önemli değerleri olduğuna işaret ederek, bu alanların mutlaka korunması ve gelecek nesillere bırakılması gerektiğini vurguladı. Lara Kent Parkı ve Yamansaz’ın Kent Konseyi’nin kuruluşundan bu yana gündeminde yer aldığını hatırlatan Yürütme Kurulu üyeleri, “Antalya Kent Konseyi olarak kentin en önemli değerlerinden Lara Kent Parkı ve Yamansaz’ı gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bu alanlar Antalya’ya mirastır, bu mirası koruyup gelecek nesillere taşımak hepimizin görevi olmalıdır” dedi.

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