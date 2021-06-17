Antalya’da su altında romantik evlilik teklifi

Antalya’da bir genç, denizin 21 metre derinliğinde kız arkadaşına romantik bir evlilik teklifinde bulunarak sürpriz yaptı.

Antalya’da yaşayan bir genç, kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak için ilginç bir yöntem seçti. Genç daha önce ayarladığı dalgıç ekibi ile birlikte kız arkadaşını da alarak Antalya’nın Konyaaltı ilçesi ile Beldibi Mahallesi arasında kalan Sıçan Adası açıklarına giderek dalış gerçekleştirdi. Burada suyun altında “Benimle evlenir misin?” pankartını açan genç, kız arkadaşına evlenme teklifi yaptı. Kız ise romantik teklife ‘evet’ diyerek cevap verdi.

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