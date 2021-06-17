Köpeği öldürüp arka ayakları bağlı halde çöp konteynerinin yanına attılar (2)- Yeniden

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürülen köpek, arka ayakları bağlı halde çöp konteynerinin yanına atıldı.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2300 Sokak´ta bugün öğle saatlerinde bir köpeğin, öldürülerek çöp konteynerinin yanına atıldığını görenler, fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Paylaşım sonrasında çok sayıda kişi tepki gösterdi. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, arka ayakları bağlı ölü köpeği alıp götürürken, herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-06-17 17:21:43



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