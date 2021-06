Antalyaspor, Fraport TAV sponsorluğunu uzattı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, isim sponsorluğunda Fraport TAV Antalya Havalimanı ile sözleşmesini uzattı. İmza töreni, kırmızı beyazlı takımın ambleminin de simgesi olan Yivli Minare manzarası önünde gerçekleştirildi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fraport TAV Antalya Havalimanı ile isim sponsorluğunu 1+1 yıllık olmak üzere uzattı. İmza töreni Antalya'nın simge noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda, kırmızı beyazlı takımın ambleminin simgesi olan Yivli Minare manzarası önünde gerçekleşti. İmza törenine Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Fraport TAV Antalya Havalimanı genel müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz katıldı. İmzaların atılmasının ardından formalarla poz verildi, Fraport TAV Antalya Havalimanı ile Antalyaspor logosunun olduğu pasta kesildi.

"İNŞALLAH HEP BERABER BAŞARILI OLURUZ"

Pandemide zor şartlar altında sponsorların önemine değinen Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Fraport TAV ailesi bu zor zamanlarda bizimle oldu. Bizim de amacımız sportif başarıyla beraber Fraport ailesinin marka değerine katkı sunmak. İnşallah hep beraber başarılı oluruz" dedi.

"YENİ YILDA DAHA GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Her iki camiaya imzaların hayırlı olmasını dilediğini belirten Deniz Varol, "Ortak hareketi dileriz ki çok daha üst seviyelere taşırız. Türkiye Kupası geçen sene son dakika elimizden diğer takıma geçti ama yeni yılda daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Tüm Antalya'nın bu inanca arzu olmasını ümit ediyoruz" dedi.

"KENDİMİZİ BÖLGENİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bilgihan Yılmaz ise "Biz kendimizi bölgenin bir parçası olarak görüyoruz. Antalyaspor gibi bir takıma destek olmak her zaman bizim için iki taraflı kazanç. Her ne kadar biz sponsor olsak da biz de çok şey kazanacağız. Havacılığın en büyük denizinin ortasında sponsorluğumuzu Antalyaspor'a güvendiğimiz için uzatıyoruz" diye konuştu.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

2 yıldır sponsorluklarını yapan Fraport TAV Antalya ile yeniden sözleşme uzattıklarını dile getiren Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Kendilerine Antalyaspor'a verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Antalyaspor'u daha üst seviyelere çıkarmak için, bu sene kaybettiğimiz Türkiye Kupası'nı şehrimize getirebilmek için kendilerinin destekleri bizim için çok önemliydi. Bizi kırmadıkları için teşekkür ederim" dedi.

