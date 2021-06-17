Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “ Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum" “Biz bölgedeki siyasi sorunlar için, diyalogdan başka bir çözüm yolu bulunmadığına inanıyoruz" " Bu anlamda GDAÜ İşbirliği Sürecinin sunduğu fırsatlardan istifade edilmesini destekliyoruz" "Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin canlandırılması ve Güney Doğu Avrupa’daki tüm aday ve potansiyel adayların üyelik süreçlerinin hızlandırılması, birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır" " Temennimiz, muhataplarımızın da bu gerçeği görerek hareket etmesidir"

İHA

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “ Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum" “Biz bölgedeki siyasi sorunlar için, diyalogdan başka bir çözüm yolu bulunmadığına inanıyoruz" " Bu anlamda GDAÜ İşbirliği Sürecinin sunduğu fırsatlardan istifade edilmesini destekliyoruz" "Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin canlandırılması ve Güney Doğu Avrupa’daki tüm aday ve potansiyel adayların üyelik süreçlerinin hızlandırılması, birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır" " Temennimiz, muhataplarımızın da bu gerçeği görerek hareket etmesidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Biz bölgedeki siyasi sorunlar için, diyalogdan başka bir çözüm yolu bulunmadığına inanıyoruz. Bu anlamda GDAÜ İşbirliği Sürecinin sunduğu fırsatlardan istifade edilmesini destekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ)Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bugün bölgenin barış ve istikrarı adına önemli bir toplantı için Antalya’da bulunarak, burada samimi bir ev sahipliğini gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’nin dönem başkanlığını 3. defa üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’nı tamamladıklarını dile getiren Erdoğan, "Zirvemizde alınan kararların ülkelerimiz ve Avrupa halkları için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantıya iştirak eden tüm dostlarımıza katılımları ve değerli katkıları için şükranlarımı bildiriyorum. Bu yıl aynı zamanda örgütümüzün 25. yıl dönümünü kutluyoruz. GDAÜ İşbirliği Süreci aradan geçen çeyrek asırda çok önemli mesafeler kat etti. Süreç kuruluşundan bu yana geçen zamanda katılımcı ülkelerin bir araya geldiği, meselelerini açık yüreklilikle konuştuğu bir platforma dönüştü. 7 ülke ile başladığımız yolculuğu bugün 13 katılımcıyla çok daha kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. İşbirliği sürecinin kuruluş gayesini yerine getirmesini görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, toplantıya teşkilat üyesi birbirine komşu 13 ülkeden, devlet ve hükümet başkanları, başbakan yardımcıları, dışişleri bakanlarının iştirak ettiğini bildirdi.

“Diyalogdan başka çözüm yolu yok”
Korona virüs salgınına rağmen zirvenin yüksek bir katılımla gerçekleştirilmesini önemli bir başarı olduğunun altını çizen Erdoğan, “Dostlarımızın zirve için ülkemize seyahat etmeleri, sürece verilen desteğin işaretidir. Aynı zamanda Türkiye’nin bölgedeki yapıcı ve kucaklayıcı rolüne gösterilen teveccühün, salgınla mücadelede aldığımız tedbirlere güvenin sembolüdür. Malum GDAÜ İşbirliği Süreci bölgedeki 13 ülkenin tamamının aynı masa etrafında toplandığı yegane oluşumdur. 1990’lardaki kriz dönemlerinde önemli bir diyalog mekanizması olan önemli bir işlev gören işbirliği süreci, bu özelliğini zamanla daha da güçlendirmişti. Biz bölgedeki siyasi sorunlar için, diyalogdan başka bir çözüm yolu bulunmadığına inanıyoruz. Bu anlamda GDA İşbirliği Sürecinin sunduğu fırsatlardan istifade edilmesini destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Salgın ve göçte ele alındı”
Bugünkü zirvede GDA coğrafyasındaki genel durumu ve son gelişmeleri misafirlerle etraflıca ele aldıklarına değinen Erdoğan, “ Zirvede kabul ettiğimiz, Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Türkiye’nin bölgenin istikrarına ve refahına atlettiği önemin altını çizdim. Ülkemizin GDA projeleri istikrar ve refaha katkı amacıyla hayata geçirildi. Türkiye’nin öncülüğünde yürütülen barış oto yolu olarakta adlandırılan BelgradSaray Bosna otoyolu bunun en önemli nişanelerinden biridir. Ayrıca göç ve salgın gibi sınamalarla ortak mücadelenin öneminin altı çizildi. Bölge ülkelerinin Avrupa ve Avrupa Atlantik Kurumlarıyla bütünleşme çabalarına verdiğimiz desteğe değindik”ifadelerine yer verdi.

"Süreç hızlanmalı"
Bu vesileyle Avrupa Birliği geliştirme sürecinde oluşturulmak istenen suni Batı Balkanlar ve Türkiye ayrımının yanlışlığına dikkat çektiklerini ifade eden Erdoğan, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin canlandırılması ve Güney Doğu Avrupa’daki tüm aday ve potansiyel adayların üyelik süreçlerinin hızlandırılması, birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır. Temennimiz, muhataplarımızın da bu gerçeği görerek hareket etmesidir” şeklinde konuştu.

"Kucaklayıcı ve kuşatıcı olmaya gayret ettik"
“1 Temmuz 2020 tarihinde 1 yıllık süreliğine devraldığımız dönem başkanlığımız sırasında yoğun çaba harcadık” diyen Erdoğan, ”Bölgenin ortak sorunlarını gözeterek, belirlediğimiz öncelikler çerçevesinde 40’a yakın etkinliğe ev sahipliği yaptık. Salgın nedeniyle bir çok etkinliği çevrimiçi gerçekleştirmek durumunda kaldık. Bölgenin kanayan yarası olan beyin göçü başta olmak üzere, adalet alanında işbirliği, tarım politikaları, eğitim, afetlerle mücadele gibi konularda ortak çözümler gerçekleştirmeye çalıştık. Tüm bu faaliyetlerimizi iki temel ilkeyi gözeterek hayata geçirdik. Bunlardan birincisi, bölgenin sorunlarına en iyi çözümün; yine kendi içerisinden çıkacağı anlayışını ifade eden bölgesel sahiplenme ilkesidir. Bunu gerçekleştirdik. İkincisi ise hiçbir paydaşı ötekileştirmemek gerektiğine işaret eden, kapsayıcılık ilkesi oldu. Yalnızca ikili düzeyde değil, çok taraflı platformlarda fark oluşturan, değer katan, adilane yaklaşım izleyen bir ülke olduğumuzu, dönem başkanlığımız sırasında bir kez daha ortaya koyduk. İşbirliği süreci üyelerinin hassasiyetlerini her aşamada gözettik. Ülkeler arasındaki farklılıkların, teşkilatın çalışmalarına olumsuz yönde sirayet etmemesi için çok dikkatli davrandık. Tüm ülkelerin hassasiyetlerini gözeterek kuşattırıcı ve kucaklayıcı olmaya gayret ettik. Üyeler arasındaki veya üyelerin kendi içindeki dengeleri de dikkate alarak işbirliği ortamının sağlıklı şekilde ilerlemesini mümkün kıldık” ifadelerini kullandı.

"İkili görüşmelerde bulundum"
Toplantıda ikili görüşmelerde bulunduğunu ve bulunmaya devam edeceğine değinen Erdoğan, “Yarın da Antalya Diplomasi Formu’na ev sahipliği yapacağız. Zirve vesilesiyle dönem başkanlığını Yunanistan’a devrettik. Komşumuz Yunanistan’a bu önemli görevde başarılar diliyorum. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, dönem başkanlığımızın başarıyla icra edilmesine katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza emeklerinden dolayı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye önümüzdeki dönemde de bölgenin barış, istikrar, huzur ve refahı için katkılarını sürdürecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğunu 2 yıl uzattı Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: “İnşallah hep beraber başarılı oluruz”
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fraport TAV ile isim sponsorluğunu 2 yıl ...
Antalya’da 100 bin nüfusta vaka sayısı 28,49 oldu
YEREL HABERLER Antalya’da 100 bin nüfusta vaka sayısı 28,49 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam üyelik mücadelemizin artık ...
Antalyaspor, Fraport TAV sponsorluğunu uzattı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Fraport TAV sponsorluğunu uzattı
Köpeği öldürüp arka ayakları bağlı halde çöp konteynerinin yanına attılar (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Köpeği öldürüp arka ayakları bağlı halde çöp ...
Köpeği öldürüp arka ayakları bağlı halde çöp konteynerinin yanına yattılar
YEREL HABERLER Köpeği öldürüp arka ayakları bağlı halde çöp ...
Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan başhekime dava açıldı
YEREL HABERLER Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmakla suçlanan ...
Başkan Yücel: “Rus heyetinin iyi notlar vereceğini düşünüyorum”
YEREL HABERLER Başkan Yücel: “Rus heyetinin iyi notlar vereceğini ...
Eski eş katili: Bıçağı aldığımda aklımın bir kenarında öldürme düşüncesi vardı
YEREL HABERLER Eski eş katili: Bıçağı aldığımda aklımın bir ...
Alanya'da kent arşivi projesi
YEREL HABERLER Alanya'da kent arşivi projesi
(ÖZEL) İzindeki polis memuru otomobil ile çarpıştığı kazada yaralandı
YEREL HABERLER (ÖZEL) İzindeki polis memuru otomobil ile çarpıştığı ...
Esnaf tam açılmayı bekliyor AESOB Başkanı Dere: "Esnaf hazır, tam açılma bekliyoruz"
YEREL HABERLER Esnaf tam açılmayı bekliyor AESOB Başkanı Dere: ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz /Fotoğraflar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam üyelik mücadelemizin artık ...
'Erkeksen dışarıya gel' diye çağırıp öldürdü (3)
YEREL HABERLER 'Erkeksen dışarıya gel' diye çağırıp öldürdü (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam üyelik mücadelemizin artık ...
Otopark cinayeti şüphelisi tutuklandı Zanlının 4 ayrı suçtan arama kaydının olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Otopark cinayeti şüphelisi tutuklandı Zanlının 4 ayrı ...
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türkiye’nin tam üye olarak yer almadığı bir AB’nin, çekim ve güç merkezi hedefine ulaşması da mümkün değildir” “Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz” "Birliğin içerisinde düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz" "Avrupa Birliği’nin Üsküp ve Tiran ile üyelik müzakerelerine başlama kararı alması doğru yönde atılmış bir adımdır. Ancak alınan kararın halen hayata geçirilmemesi büyük bir eksikliktir"
YEREL HABERLER Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet ...
Kemer'de park ve bahçelere bakım çalışması
YEREL HABERLER Kemer'de park ve bahçelere bakım çalışması
(ÖZEL) 'Binbir surat' hırsızlık şüphelisi polisler tarafından böyle yakalandı Çaldığı motosiklet üzerinde polise yakalanan hırsız ne olduğunu anlayamadı Her seferinde farklı kıyafetle hırsızlık yapan şüpheli üzerinde bu kez belediye personeli kıyafetiyle ortaya çıktı
YEREL HABERLER (ÖZEL) 'Binbir surat' hırsızlık şüphelisi polisler ...
Antalya’da su altında romantik evlilik teklifi
YEREL HABERLER Antalya’da su altında romantik evlilik teklifi
Güvenli turizm altyapısını incelemek üzere Türkiye´ye gelen Rus heyeti çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Güvenli turizm altyapısını incelemek üzere Türkiye´ye ...
Karton yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alev yandı 6 ay önce aldığı kamyoneti hurdaya döndü Kamyonetin yanma görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Karton yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alev ...
Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
YEREL HABERLER Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
Başkan Böcek'den raftingcilerde ekipman desteği
YEREL HABERLER Başkan Böcek'den raftingcilerde ekipman desteği