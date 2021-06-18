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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAGEV Kariyer, pandemide iş arayanlara ilaç oldu

İHA

BAGEV Kariyer, pandemide iş arayanlara ilaç oldu

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Özel İstihdam Bürosu bagevkariyer.com pandemi döneminde 590 kişiye iş buldu.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel istihdam ofisi bagevkariyer.com ile iş arayan vatandaşlarımızın istihdamına aracı oluyoruz. İş arayan ile iş vereni burada buluşturuyoruz” dedi.

Batı Akdeniz Bölgesi’ne hizmet veren bagevkariyer.com, bir yılı aşkın süredir dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde iş arayan vatandaşların başvuru noktası oldu. İŞKUR Özel İstihdam Bürosu bagevkariyer.com‘a artan başvurular hakkında değerlendirmelerde bulunan BAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, salgının tüm dünyada yayılması ile ticaretin yavaşladığını belirterek, bunun sonucu olarak Antalya, Burdur, Isparta il ve ilçelerinde iş arayan vatandaşların gerek hizmet binamıza gelerek, gerekse de www.bagevkariyer.com portalı üzerinden İŞKUR Özel İstihdam Bürosu hizmetlerinden yararlandıklarını kaydetti.

İşveren ve iş arayanlar arasında köprü
Başkan Çetin, bagevkariyer.com sitesine girenlerin çok sayıda firmanın farklı iş kollarında eleman taleplerini görebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “2020 yılı Mart ayında başlayıp tüm dünyayı saran pandemi Antalya ekonomisinde de önemli bir daralma süreci yaşanmasına neden oldu. Buna rağmen pandemi sürecinde bile bagevkariyer.com’a başvuru yapan 590 vatandaşımız Vakfımız aracılığıyla iş sahibi oldu.
Portalın bin 942 iş veren kaydına sahip olduğunu belirten Başkan Davut Çetin, “halihazırda çok sayıda firma tarafından mühendisten ön muhasebe elemanına, garsondan mağaza personeline kadar çok sayıda iş kolunda eleman talebi mevcut. İş arayan kardeşlerimiz bagevkariyer.com portalımız üzerinden talip oldukları iş ilanlarına başvurabilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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