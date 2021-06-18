TÜBİTAK Gözlemevi’nde Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde Gökyüzü Gözlem Etkinliği düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, TÜBİTAK gözlemevinin Akdeniz Üniversitesi’nde yer almasının ve üniversitenin bir parçası olmasının kendilerine gurur verdiğini söyledi. Özellikle uzayla ilgili çalışmaların kendisine büyük heyecan verdiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkan, “İnsanoğlu hep merak etmiş bu merak o kadar büyümüş ki dünyaya sığmamış ve biz şimdi uzayı çok merak ediyoruz. NASA’nın Mars’a indirdiği araç sırasında inanılmaz derecede heyecanlanmıştım. Ama keşke orada bir ay yıldız olsaydı. İnşallah birkaç sene sonra belki çok kısa bir zaman olmaz ama sizler onların arasında olacaksınız. O ay yıldızı Mars’a, Ay’a sizler indireceksiniz. Çok umutluyuz sizlerden ve burada sizleri görmek bana da çok büyük heyecan veriyor.” diye konuştu.



24 yıldır Akdeniz'de gökyüzünü gözlüyoruz

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise etkinliğin pandemi sonrası ilk kez fiziki ortamda gerçekleştirilen faaliyet olduğunu söyledi. Gökbilimle ilgili çalışmaların yoğunlaştığı bir sürece girildiğinin altını çizen Prof. Dr. Mandal, “Bu yılın başında Sayın Cumhurbaşkanımız da Milli Uzay Programımızı açıklamıştı. Bununla birlikte gökbilime olan hem önem hem de ilgi çok daha artacak. 160 deneyap öğrencimiz var ama sınırlı bir katılımla bu etkinliğimizi gerçekleştirmek istedik. Gözlemevimiz TÜBİTAK’ın 23 gözlem enstitüsünden birisi ama en fazla toplumla faaliyet gösteren açık ara birinci yerimiz. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde 24 yıldır bulunuyoruz. Ev sahibimiz olan Akdeniz Üniversitesine ev sahipliği için teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



Türksat 6A uydusunun maketi hediye edildi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a etkinlik hatırası olarak 2022 yılında gökyüzüne fırlatılacak olan TÜRKSAT 6A uydusunun maketini ve plaket hediye takdim etti. Etkinliğe kızları Zeynep Lara ve Lidya Naz ile birlikte katılan Rektör Özlenen Özkan, öğrencilerle birlikte uydu gözlem odaları ve teleskopların bulunduğu bölümleri gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, akademisyenler ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrencileri katıldı.

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